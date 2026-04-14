¡Filiz, la hermana de Dilek, secuestró a Mercan!

Tras seguir con la investigación sobre la desaparición de Mercan, Eren descubre que Filiz, la hermana de Dilek, es la persona que secuestró a la pequeña.

Ilgaz y Ceylin, junto con la policía, van a la casa de la mujer con la esperanza de encontrar allí a la niña, pero no hay ni rastro de ella. Ceylin llora de importancia, pero Ilgaz le responde que cada vez están más cerca de encontrarla.

Sus padres analizan cada rincón de la casa donde la niña ha estado retenida. Encuentran ropa, dibujos y descubren que a Mercan le pusieron otro nombre: Doga.

Ceylin, rota de dolor, le dice a Dilek que no entiende cómo ha podido ser cómplice de un secuestro. Ella, sin poder parar de llorar, le cuenta cómo sucedió todo.

Filiz se llevó a Mercan en su coche y amenazó a Dilek: “Si lo cuentas a la policía, mataré a la niña y después me suicido”. Con miedo de que cumpliese sus amenazas, Dilek decidió guardar silencio y fue hasta la casa de su hermana para intentar que ella cambiase de idea.

Allí, descubrimos que Filiz lo hizo por venganza. Ceylin fue la abogada del hombre que denunció a al marido de Filiz y provocó que la familia se quedase en bancarrota. Asfixiado por las dudas, el hombre mató a su hija y después él se quitó la vida.

“Los dos están muertos por su culpa”, le dijo Filiz a Dilek creyendo que la fiscal Erguvan es la culpable de todo el dolor de su familia. Dilek le dijo que era un error lo que estaba haciendo y que Ceylin es inocente, pero la mujer no está dispuesta a cambiar de idea: “Quiero que ella también sienta lo que es perder a un hijo”.

Filiz, perdiendo totalmente la cabeza, le dijo a su hermana que Mercan sería a partir de ese momento Doga y que la criaría como si fuese su propia hija, la hija que cree que Ceylin le arrebató. Además, volvió a amenazar a su hermana si le decía algo a la policía: “Si lo cuentas, Mercan morirá como Doga”.

Filiz y Mercan sufren un terrible accidente mientras Ilgaz y Ceylin registran la casa

La policía informa en las noticias que la desaparición sobre Mercan ha dado un importante giro y que está avanzando y Filiz le dice a la niña que tienen que marcharse de allí lo antes posible.

Mientras, Ilgaz, Ceylin y la policía llegan a la casa en busca de su hija, pero ya no hay ni rastro de ellas. La expareja descubre que su pequeña ha estado allí recientemente: ven sus dibujos, su ropa, fotos…

Filiz le cambió el nombre a Mercan, y la llamó Doga, aisló a la pequeña del mundo, el único contacto con el exterior era a través de Dilek que era la persona que les llevaba la comida o lo que necesitasen.

Ceylin e Ilgaz empiezan a conocer lo que le gusta a su hija, que le gusta pintar o cantar canciones gracias a un diario escrito por Filiz.

La joven Erguvan se rompe al descubrir que Mercan llama mamá a Filiz, la mujer que la secuestró.

Ilgaz intenta consolarla y le pide a Ceylin que no deje llevarse por el dolor ahora tienen unir sus esfuerzos en encontrar a la niña: “Recuperaremos el tiempo que hemos perdido estos años”.

Filiz monta a la niña en su coche y se van rápidamente para alejarse lo antes posible de su vida anterior. En su huida, la hermana de Dilek choca con otro coche. ¡Han tenido un accidente de trafico!

Afortunadamente, Mercan sobrevive al accidente, pero Filiz está muy grave y es trasladada en una ambulancia hasta el hospital. ¡Mercan no se separa de su lado!