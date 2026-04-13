Ceylin tenía razón: ¡su hija Mercan está viva en alguna parte!

Alguien envió una camiseta de una niña a Ceylin provocando que la joven no perdiese la esperanza de encontrar a su hija con vida. La fiscal estaba convencida de que esa camiseta podría ser de Mercan, pero Ilgaz le pide que no debería hacerse ilusiones.

La policía científica decide analizarlo tras encontrar un pelo en la camiseta. ¿Será de Mercan?

Tras unas horas de mucha incertidumbre y miedo, Ilgaz y Ceylin acuden a descubrir si la camiseta pertenece o no a su hija y… ¡no hay dudas! El ADN encontrado pertenece a Mercan y la camiseta es reciente. ¡La pequeña está viva!

Ceylin e Ilgaz no pueden estar más emocionados y felices ante la feliz noticia. “Sabía que mi niña estaba viva en alguna parte”, dice la fiscal Erguvan entre lágrimas y a punto de desmayarse.

Eren va corriendo a contárselo a Metin y ambos se abrazan muy contentos: “El pelo es de Mercan”.

¿Podrán pronto reencontrase con su nieta? ¿Dónde estará la pequeña?