Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Ceylin sueña a menudo con que Ilgaz está vivo y junto a ella. Ahora se lo encuentra paseando por la calle. ¿Es otro sueño o es la vida real?

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Publicidad

Nova
Publicado:

Ceylin tiene que empezar a vivir sin Ilgaz. No puede creerse que haya fallecido y no sabe cómo podrá vivir sin él… ¡Está rota de dolor!

Animada por Eren, Ceylin va al viaje que iba a hacer con Ilgaz, y allí le da más pena todavía al ser consciente que está sola en el lugar donde iba a pasar unos días inolvidables junto a su marido.

Allí, además, decide hacerse una prueba de embarazo, pero justo sale de la habitación y no se da cuenta que… ¡ha dado positivo y que está embarazada! ¿Qué hará ahora?

Su mente además le sigue jugando malas pasada y se imagina que ve a Ilgaz todo el tiempo, aunque ella una y otra vez se repite que está muerto.

Ceylin decide salir a dar un paseo y se lleva la sudadera gris que todo este tiempo ha llevado puesto porque… ¡es de Ilgaz! no quiere olvidarse de su olor y la lleva a todas horas con ella.

Cuando se da cuenta de que la sudadera se le ha caído, se vuelve loca buscando a la persona que la ha cogido. Entonces ve a un hombre con ella puesta y no duda en ir detrás para recuperarla.

Se acerca a él para pedirle que se la devuelva y descubre que... ¡es Ilgaz! Ceylin se queda totalmente sin palabras. ¿Se lo está volviendo a imaginar o es real esta vez?

Ambos se reencuentran con un emotivo abrazo mientras ella mantiene la esperanza, más viva que nunca, de que Ilgaz esté vivo y que todo haya sido una pesadill.

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!

Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!

¡Ceylin está embarazada!
Momento destacado

¡Ceylin está embarazada!

Victoria está destrozada después de la muerte de su yegua
Momento destacado

Diana Paz consuela a Victoria: ella entiende muy bien lo que es perder a un animal tan cercano

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina
Momento destacado

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina

Tania escucha que Cristina se dio cuenta de que Alberto no está tomando sus pastillas y le advierte. ¡Quieren subirle la dosis para mantenerlo quieto!

Bárbara se divorcia de Enrique que, ya libre, ¡vuelve a los brazos de Valeria!
Momento destacado

El prometido de Valeria ve cómo se besa con Enrique que ya está divorciado

Bárbara se divorcia de Enrique y él aprovecha para decirle un montón de cosas feas que lleva años callando, como que prefiere a Valeria antes que a ella.

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos!

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos por el asesinato de Ilgaz!

Leyla frena el plan de Tufan y le obliga a elegir: entregarse o pagar las consecuencias

Leyla frena el plan de Tufan para encubrir la muerte de Hilmi y le obliga a elegir: entregarse o pagar las consecuencias

Leona elige a sus hijos y deja atrás el amor: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Leona elige a sus hijos y deja atrás el amor de David y Gael: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Publicidad