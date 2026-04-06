¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Ceylin tiene que empezar a vivir sin Ilgaz. No puede creerse que haya fallecido y no sabe cómo podrá vivir sin él… ¡Está rota de dolor!

Animada por Eren, Ceylin va al viaje que iba a hacer con Ilgaz, y allí le da más pena todavía al ser consciente que está sola en el lugar donde iba a pasar unos días inolvidables junto a su marido.

Allí, además, decide hacerse una prueba de embarazo, pero justo sale de la habitación y no se da cuenta que… ¡ha dado positivo y que está embarazada! ¿Qué hará ahora?

Su mente además le sigue jugando malas pasada y se imagina que ve a Ilgaz todo el tiempo, aunque ella una y otra vez se repite que está muerto.

Ceylin decide salir a dar un paseo y se lleva la sudadera gris que todo este tiempo ha llevado puesto porque… ¡es de Ilgaz! no quiere olvidarse de su olor y la lleva a todas horas con ella.

Cuando se da cuenta de que la sudadera se le ha caído, se vuelve loca buscando a la persona que la ha cogido. Entonces ve a un hombre con ella puesta y no duda en ir detrás para recuperarla.

Se acerca a él para pedirle que se la devuelva y descubre que... ¡es Ilgaz! Ceylin se queda totalmente sin palabras. ¿Se lo está volviendo a imaginar o es real esta vez?

Ambos se reencuentran con un emotivo abrazo mientras ella mantiene la esperanza, más viva que nunca, de que Ilgaz esté vivo y que todo haya sido una pesadill.