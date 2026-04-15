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Ceylin se reencuentra con su hija Mercan pero no la reconoce

La policía detiene a Filiz cuando intentaba huir de nuevo con Mercan y se produce el reencuentro con sus verdaderos padres. Pero, claro, ¡no los reconoce!

Ceylin se reencuentra con su hija Mercan pero no la reconoce

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Después del accidente que tuvieron Filiz y Mercan contra un coche tienen que seguir ocultas. El dueño del otro vehículo es un chico con antecendetes que si vuelve otra vez a la policía terminará detenido. Por lo que, con la ayuda de la madre del joven, una mujer muy poderosa, decidieron deshacerse de los coches para que nadie supiese lo que había pasado.

La mujer quiso guardar este secreto para evitar que su hijo fuese a la cárcel y aceptó la propuesta de Filiz a cambio de guardar silencio: que la ayudasen para marcharse al extranjero con la pequeña.

La misteriosa mujer empieza a sospechar cuando se da cuenta de que la documentación de Doga no coincide con Mercan y entonces descubre que la pequeña es en realidad...¡la hija perdida de los fiscales!

La señora empieza a tener dudas. En su mano está que la niña vuelva a reencontrase con sus padres o que su hijo vaya a la cárcel.

Finalmente opta por ayudar a Filiz a escapar proporcionándoles una documentación de identidad falsa. Mientras, la policía sigue investigando y descubren el hotel donde están alojadas.

Cuando las dos salen del hotel rumbo al aeropuerto, llega la policía con Ilgaz y Ceylin y se produce el reencuentro más esperado!

¡Los fiscales vuelven a ver a su hija después de años sin poder abrazarla! La pequeña reconoce el collar que lleva puesto Ceylin, que le regaló Ilgaz, pero la niña piensa que es de Filiz y que la fiscal Erguvan se lo ha robado.

Mercan cree que Filiz es su madre y no reconoce a sus verdaderos padres. Ceylin se derrumba llena de dolor. ¿Conseguirán que la pequeña Mercan vuelva a saber quién es y recuerde a sus padres?

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