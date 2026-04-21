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Ceylin a Mercan están secuestradas por el hombre que mató a su amiga

Ceylin a Mercan están secuestradas por el hombre que mató a su amiga

Ceylin habla con el asesino sin saber que es él

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La investigación de las muertes de Tülin y el actor en el set de rodaje continúan su curso hasta que llega otra más. A Ilgaz le parece muy raro y empieza a tirar del hilo hasta que descubre que… ¡ninguna de esas muertes fue casual!

Todos fueron asesinados, y además, todas las víctimas eran donantes de órganos. El fiscal Kaya descubre que el hombre de la ambulancia podría ser el asesino y casualmente… ¡Ceylin ha quedado con él para saber más sobre el caso en el bufete Tilmen!

Ilgaz intenta contactar con Ceylin, que está en el despacho con Mercan, para ponerla en sobreaviso, pero no coge el teléfono. Entonces llama a Yekta para decirle que ese hombre es el principal sospechoso.

Yekta le pasa el teléfono a Ceylin y ella se queda sin palabras: “Ese hombre es el principal sospechoso de la muerte de Tülin y Onur” El hombre, entonces, se da cuenta de que ha sido descubierto y… ¡amenaza tanto a Yekta como a Ceylin de matarlos con un disparo!

El hombre, desesperado, decide secuestrar a todos los que se encuentran presentes en el despacho Tilmen. Si en cuatro horas, Ilgaz y la policía no encuentran un corazón compatible para su hijo, que se encuentra muy enfermo, todos morirán. Okan les cuenta que se ha pasado media vida salvando vidas con su ambulancia, pero se lamenta no haber podido salvar la vida de su hijo.

El secuestrador quiere un corazón compatible para salvar la vida de su hijo

Ahora todos están en peligro. El fiscal moviliza a la policía y están listos para actuar en cualquier momento, aunque van con precaución ya que tienen miedo de que el joven pueda cometer una locura.

Mientras tanto, Ceylin intenta que su pequeña no sea consciente de todo este horror del secuestro. “Vamos a jugar un juego”, le dice la abogada a Mercan contándole a la pequeña que Okan es un amigo suyo y que la pistola con la que está amenazando a todos es de juguete.

Ceylin le dice a Mercan que están jugando para que no sufra que están secuestradas

La joven Erguvan le dice, sin poder reprimir las lágrimas, que tienen que fingir que están muy enfadados para que el juego sea más creíble y que en un rato Ilgaz irá a salvarlas. Ahí habrán ganado. ¡Que empiece el juego!

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