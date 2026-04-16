Ceylin e Ilgaz se unen ante el dolor por el rechazo de su hija

Los fiscales por fin han vuelto a reencontrase con su hija después de dos años y medio de su desaparición. La pareja intenta poco a poco acercarse a ella, pero sabe que será un camino complicado.

Ceylin no puede más. “Esa mujer ha convertido a Mercan en otra persona”, le dice Ceylin a Ilgaz, rota de dolor. El fiscal le dice que deberá tener paciencia porque la pequeña ha vivido aislada del mundo y le ha provocado muchos miedos e inseguridades.

Ilgaz abraza a Ceylin y le pide que no deben tirar la toalla y que, si hace falta, crearán recuerdos nuevos: “No nos rendiremos”.

Ilgaz va más allá y le dice que ahora se deben centrar en lo mucho que quieren a su hija y no dejarse llevar por el odio que ahora tienen hacia Filiz.

La pareja vuelve a estar más cerca que nunca tras su divorcio. ¿Volverán a darse una nueva oportunidad ahora que Mercan vuelve a estar con ellos?

Además, ambos empiezan a formar un lugar adecuado para vivir con su pequeña mientras se hacen a la idea de solicitar la custodia compartida de la niña.

Gül le dice a Ceylin que lo mejor para Mercan sería formar un hogar estable con los dos juntos y le pregunta a su hija si sigue enamorada de Ilgaz a lo que la joven le responde que sigue queriéndolo, pero que estar con él la hundía todavía más.