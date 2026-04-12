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Ceylin e Ilgaz reciben una posible pista: ¿los llevará a Mercan?

Alguien ha enviado una camiseta a casa de Ceylin y podría ser de Mercan. Pero ¿quién la envía y por qué?

Ilgaz recibe una posible pista: ¿lo llevará a Mercan?

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Nova
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Ya en la actualidad, Ceylin e Ilgaz sobreviven, como pueden, con la pena de la desaparición de su hija.

Ceylin discutió con su hermana Aylin cuando esta le dijo que ella entendía por lo que estaba pasando porque ella también había perdido un hijo, lo que provocó que Ceylin se enfadase mucho con ella. ¡Le insiste en que no puede compararlo porque su pequeña no está muerta!

Con rabia e importancia, la joven se va corriendo a la playa en la que despareció Mercan y allí recuerda todo lo que pasó. Ilgaz, que se da cuenta de lo que ha pasado, va detrás de ella mostrándole todo su apoyo.

Le dice que la llevará de vuelta a casa y en el coche le dice que le va a contar algo que sabe que le va a gustar: “He detenido a Nil”. Por lo tanto, el fiscal reconoce que Ceylin tenía razón y que “su nueva amiga especial” está implicada en los nuevos casos que están investigando.

Al llegar a casa, Pascal, su perro, se pone a ladrar como un loco y entonces se dan cuenta que algo está pasando.

Alguien ha dejado un paquete en la puerta de Ceylin. ¡Es una camiseta de una niña de unos cinco años, la misma edad que tendría ahora la pequeña Mercan!

¿Será de verdad que es de la hija desaparecida de Ilgaz y Ceylin? ¿Quién la habrá enviado?

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