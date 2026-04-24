Ceylin e ilgaz discuten por lo que pasó cuando Mercan desapareció

Ilgaz y Mercan estaban pasando un día muy entretenido. Se fueron a merendar juntos y disfrutan el uno del otro. Cuando llegan a casa y se encuentran con Ceylin, ella finge enfadarse porque le da envidia que se hayan ido sin ella. ¡Ya son una familia!

Sin embargo, el pasado atormenta a la pareja cuando menos se lo esperan.

Ilgaz y Ceylin están inmersos en un nuevo caso: la desaparición de un niño. Por desgracia, esto les hace recordar a ambos cuando su pequeña Mercan desapareció sin dejar rastro. Esto provoca una gran discusión entre la pareja ya que uno de los dos debería renunciar al caso y ninguno parece dar su brazo a torcer.

Ceylin le pide al fiscal Kaya que sea él quién se retire, ya que para ella es un caso muy importante y no va a parar hasta encontrarlo, pero Ilgaz le dice que ella no es la única que tiene que cerrar heridas y que él también quiere ayudar a esa familia.

La abogada entonces le responde a su marido que lo que le pasa es que tiene remordimientos por no haber buscado a Mercan lo suficiente cuando despareció. Ceylin va más allá y culpa a Ilgaz de todo lo ocurrido y de todo el tiempo perdido cuando Mercan estaba secuestrada por Filiz: “Te culpo porque aún no conozco a mi hija a pesar de haberla parido”, le dice cargada de dolor.

Unas palabras que hacen mucho daño a un Ilgaz que pensaba que ese capítulo, que tanto le sigue perjudicando, ya estaba cerrado y olvidado. ¿Podrá la pareja perdonarse y cerrar esta gran herida para siempre?