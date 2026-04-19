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Ceylin, atormentada por sus recuerdos, ¡descubre que pudo conocer a Ilgaz hace años!

Ceylin habla a su marido sobre un caso en el que estuvo involucrada con Engin y en el que ¡Ilgaz era fiscal! ¡Ya coincidieron cuando ella estaba en la universidad!

Ceylin, atormentada por sus recuerdos, ¡descubre que pudo conocer a Ilgaz hace años!

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Ceylin le cuenta a Ilgaz un oscuro secreto de su etapa universitaria que compartía con Engin, el que fue su mejor amigo y que acabó siendo el asesino de su hermana Inci.

Tülin, una compañera de clase de ellos hace años, mantenía una relación oculta con un prestigioso empresario y se quedó embarazada de él no quería saber nada de ella ni de su bebé. Engin y Ceylin la ayudaron ya que estaba sola porque el empresario amenazó a la chica con matarla a ella y al bebé.

Pero Tülin desapareció tras dar a luz dejándoles a la niña a Ceylin y a Engin y ellos acudieron a Yekta pidiéndole ayuda. El falso abogado se encargó de que el pequeño fuera a parar a una familia que pudiera mantenerlo.

Ceylin y Engin se enfrentaron a un caso complicado en la universidad

Después, Tülin fue a prisión acusada de matar al padre de su bebé y confesó haber sido ella quien le empujó son querer provocándole la muerte.

Los dos amigos se vieron involucrados en este terrible suceso que, además, ¡fue un caso que llevó Ilgaz! Cuando apareció el cadáver del empresario en la universidad estaban Ceylin y Engin y justo Ilgaz estaba a cargo de este suceso como fiscal y estuvo buscando a Ceylin, sin saber que era ella, porque pensó que era sospechosa. “Te busqué en todas partes”, le dice.

Ceylin se queda muy sorprendida al darse cuenta de que podrían haberse conocido mucho antes: “Esto es súper romántico”, dice emocionada. ¿Estarían destinados a encontrarse de todas las maneras?

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