Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Los chicos dudan de que Aybike y Süsen estén a su nivel… y acaban llevándose una sorpresa. Las jóvenes demuestran su talento jugando al fútbol, marcan los goles de la victoria y dejan boquiabiertos a todos sus amigos.

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Publicidad

Nova
Publicado:

Los jóvenes se preparan para jugar un partido de fútbol, pero Berk, Ayaz, Ömer y Tolga no tenían muy claro que Aybike y Süsen puedan dar la talla. Al notar su desconfianza, ellas deciden darles una lección que nunca olvidarán.

Desde el pitido inicial, las chicas fingen estar despistadas: pases al rival, fallos absurdos e incluso un disparo que casi acaba en autogol.

De repente, el juego cambia por completo. Süsen se cuela entre la defensa rival y marcó el primer gol del encuentro. Poco después, Aybike arranca con potencia, deja atrás a todos y anota el segundo tanto. Un auténtico espectáculo.

Aybike y Süsen aceptan las disculpas de sus compañeros de fútbol

Los chicos no dan crédito: las dos han sido las grandes protagonistas del partido. Aunque ganan el encuentro, los chicos se quedan con un sabor agridulce por no brillar ellos en el campo.

Tras la victoria, todos celebran en la cafetería del Ataman. Entre risas y bromas, Berk, Ayaz, Tolga y Ömer piden disculpas a Aybike y Süsen por haber dudado de ellas. No cabe duda: las chicas mandan en el terreno de juego.

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Pasión de gavilanes - Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

Pasión de gavilanes - Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye
Momento destacado

Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito
Momento destacado

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito

Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más
Momento destacado

Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más

Tras manipular a los niños para ponerlos en contra de Karsu, Reha se presenta en el trabajo de Karsu y provoca que pierda los nervios. La consecuencia es devastadora: Bora la despide.

Pasión de gavilanes - El abuelo estalla contra Fernando delante de Gabriela
Momento destacado

Martin estalla contra Fernando delante de Gabriela

La comida familiar se convirtió en una guerra de reproches en todos los sentidos pero sobre todo contra Fernando Escandón.

Pasión de gavilanes - Sara le pide a Franco que no vuelva a besarla

Sara le pide a Franco que no vuelva a besarla

Yasmin no puede aceptar que su madre Şevval acabara con la vida de su padre, y rompe definitivamente su relación con ella

Yasmin no puede aceptar que su madre Şevval acabara con la vida de su padre, y rompe definitivamente su relación con ella

Reha ve una foto de Karsu junto a Bora y aprovecha para poner a sus hijos en su contra: "Vuestra madre no va a volver con vosotros"

Reha ve una foto de Karsu junto a Bora y aprovecha para poner a sus hijos en su contra: "Vuestra madre no va a volver con vosotros"

Publicidad