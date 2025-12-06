Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Los jóvenes se preparan para jugar un partido de fútbol, pero Berk, Ayaz, Ömer y Tolga no tenían muy claro que Aybike y Süsen puedan dar la talla. Al notar su desconfianza, ellas deciden darles una lección que nunca olvidarán.

Desde el pitido inicial, las chicas fingen estar despistadas: pases al rival, fallos absurdos e incluso un disparo que casi acaba en autogol.

De repente, el juego cambia por completo. Süsen se cuela entre la defensa rival y marcó el primer gol del encuentro. Poco después, Aybike arranca con potencia, deja atrás a todos y anota el segundo tanto. Un auténtico espectáculo.

Los chicos no dan crédito: las dos han sido las grandes protagonistas del partido. Aunque ganan el encuentro, los chicos se quedan con un sabor agridulce por no brillar ellos en el campo.

Tras la victoria, todos celebran en la cafetería del Ataman. Entre risas y bromas, Berk, Ayaz, Tolga y Ömer piden disculpas a Aybike y Süsen por haber dudado de ellas. No cabe duda: las chicas mandan en el terreno de juego.