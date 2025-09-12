Final inolvidable de Por ella soy Eva: el amor y la felicidad triunfan en su último capítulo

Los seguidores de Por ella soy Eva, emitida de lunes a viernes en Nova, han podido disfrutar de un desenlace donde triunfan el amor y la felicidad. Repasamos los momentos clave de esta historia que ha cautivado a miles de espectadores desde su estreno.

El proyecto turístico Playa Majahua ya es una realidad. El Grupo Imperio coloca la primera piedra del complejo y al acto acuden Adriano y Helena. En ese momento, el hermano de Antonia aprovecha para comunicar una noticia importante: Helena será la nueva presidenta de la empresa, ya que él planea retirarse para dedicarse por completo a Mimí y a la hija que ambos van a tener.

Además, Adriano anuncia públicamente su deseo de casarse con la amiga de Juan Carlos. Mimí, emocionada por la propuesta, acepta con entusiasmo el anillo de pedida que perteneció a la madre de Adriano.

Por otra parte, Rebeca descubre que está embarazada y cree que el padre de su hijo es Plutarco. Cuando nace el pequeño, lo visita en prisión para exigirle una pensión. Su situación económica es delicada: le han embargado sus propiedades y necesita la ayuda de Ramos. Para sorpresa de Rebeca, Plutarco le revela que es estéril, por lo que el bebé no puede ser suyo. ¿Será entonces hijo de Onésimo?

Mientras tanto, Juan Carlos consigue salir de prisión y comenzar una nueva vida junto al amor de su vida, Helena. Se casan por lo civil en una ceremonia muy emotiva rodeados de familiares y amigos. Tras la boda, Helena confiesa su orgullo por la transformación de Juan Carlos: "Estoy tan orgullosa de que te hayas convertido en el mejor de los hombres". Él, conmovido, responde: "Se lo debo a dos mujeres: a ti y a Eva María".

La madre de Lalito, plena de felicidad, le abre su corazón: "Te amo y quiero estar toda mi vida contigo". Ambos se funden en un apasionado beso mientras una orquesta, integrada en su mayoría por amigos y familiares, interpreta una emotiva canción.

Sin embargo, Por ella soy Eva no podía terminar sin la presencia de Eva María, pieza clave de la telenovela. Ella aprovecha para dar un mensaje moralizador al público: "Lo más importante es mirar al interior de las personas". Sin duda, un final redondo para una historia que ha conquistado a la audiencia.