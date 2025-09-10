Por ella soy Eva

¡Adriano no ha muerto! Reaparece para desenmascarar a Plutarco y que acabe en prisión

La madre de Juan Carlos prepara la primera función de su monólogo en la cárcel donde su hijo está recluido. El empresario ve en esa visita una oportunidad para escapar y, aprovechando el vestuario, maquillaje y pelucas de su madre para la función, logra disfrazarse nuevamente de Eva María para pasar desapercibido.

Tras fugarse, Juan Carlos se refugia en casa de sus amigos, aunque sabe que ahora, además de fraude y asesinato, será imputado como prófugo de la justicia. "No pienso regresar a la cárcel sin hablar primero con Helena", asegura, decidido a impedir que ella se case con Plutarco y menos aún ahora que está embarazada de él.

Juan Carlos se fuga de la cárcel y se refugia en casa de Renato

Renato le ofrece su apartamento como escondite y allí se encuentra con su padre, Modesto, que lo reprende por haberse escapado de prisión: "Estás empeorando más las cosas". Sin embargo, Modesto también guarda secretos. Antes de firmar la cesión del Grupo Imperio a Plutarco, recibe un supuesto vídeo póstumo de Adriano en el que lo acusa de traición y de desviar fondos a cuentas ficticias.

Queda en evidencia el fraude de Plutarco

Helena, harta de sus mentiras, le confiesa que jamás se habría casado con él. Juan Carlos irrumpe para reprocharle a Moreno que le diera otra oportunidad a Plutarco, mientras Ramos amenaza con denunciar a toda la familia Caballero. Modesto le frena recordándole que todas las pruebas están en su contra y que él mismo lo denunciará ante la policía.

Pero Helena tiene la última carta: un testigo clave que puede hundir a Plutarco. Ese hombre es nada menos que Adriano, vivo y dispuesto a declarar, dejando a Ramos completamente en shock.

Helena y Adriano, aliados para acabar con Plutarco
