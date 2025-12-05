Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Karsu se ha quedado sin trabajo por culpa de Reha, que acudió a su empresa para provocarla después de que sus hijos le dijeran que no querían volver a verla.

La hija de Filiz quiere aclarar con sus pequeños el malentendido y se acerca hasta la casa de su ex. Ellos creen que se casó con Yan y que ahora tiene un idilio con Bora, el que ha sido su jefe hasta ahora. "Dijiste que te habías casado por nosotros, pero ibas cogida de la mano de otro", le reprocha Tilsim, muy enfadada. No saben lo que realmente ocurrió. En un evento al que asistió junto al hijo del amigo de Hasan, ella estuvo a punto de caerse cuando su vestido se enganchó en un tacón durante una subida de escaleras, y el reputado empresario le cogió la mano para evitarlo.

Karsu quiere hablar con ellos a solas, pero Hande se los lleva a su habitación y no puede aclarar nada con ellos. "Has puesto a mis hijos en mi contra, pero voy a recuperarlos y no podrás volver a separarlos de mí", le advierte a su ex.

La hermana de Irmak está abatida por lo ocurrido y no puede dejar de llorar. Una mujer que pasa por la calle se acerca al verla tan triste para animarla. Le cuenta que perdió a su hijo en la guerra: "Desde entonces sueño con reencontrarme con él, pero sigo adelante por mis otros hijos". Antes de marcharse, le pide a Karsu que sea fuerte y que luche por los suyos.

Karsu aún conserva la esperanza. Cree que Reha piensa que ella se casó y que su matrimonio con Yan no es por conveniencia. Pero está muy equivocada: el marido de Hande sabe toda la verdad.

Karsu se cita con Yan en un restaurante y se sorprende al ver que su novia es Lale. Él finge no saber que ambas se conocen. La hermana de Reha acusa a su excuñada de haberse inventado un matrimonio falso para obtener la custodia de los niños y Karsu le responde que su ex ha puesto a sus hijos en su contra solo para hacerla sufrir.

Ella no quiere seguir escuchando los reproches de Lale y se marcha del restaurante sin imaginar que la tía de sus hijos ha grabado toda la conversación. Todo comienza a complicarse más para Karsu. El abogado la recomienda que retiré la demanda por la custodia de sus hijos y se divorcie de Yan lo antes posible. ¿Podrá recuperar a sus hijos?