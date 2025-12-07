Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados

Después de varios días sufriendo fuertes dolores de cabeza y cediendo a la insistencia de Nebahat, Akif acude al hospital para hacerse pruebas. Una resonancia revela el peor de los presagios: un tumor cerebral inoperable.

El médico le asegura que solo le quedan cuatro meses de vida y siente que su mundo se desmorona en un instante. Pero, lejos de rendirse al miedo, toma una decisión inesperada: vivir al máximo el tiempo que le queda. Y quiere hacerlo junto a Nebahat, la madre de sus hijos, la mujer a la que ha hecho tanto daño.

Lo que el empresario ignora es que el médico se equivocó con su diagnóstico y su vida no corre peligro. Nebahta lo sabe y guarda silencio, como venganza por sus infidelidades.

Decidido a despedirse de la vida con alegría, Akif organiza una sorpresa para los alumnos del Ataman y para Nebahat: pasar un día entero en un parque de atracciones. "Estoy emocionada como una niña", reconoce ella, encantada al ver un lado de Akif que jamás había mostrado. La jornada es perfecta, llena de risas y de una felicidad que parecía perdida.

Pero al caer la noche, todo cambia. Akif, que quiere irse con la conciencia tranquila, confiesa a Nebahat que le ha sido infiel con Süreyya y que le robó dinero para hacer a su amante socia del club.

Nebahat se queda helada. No puede soportar tanta verdad de golpe y se marcha furiosa. Está decidida a seguir ocultándole que no está al borde de la muerte. ¿Hasta cuándo podrá mantener el secreto? ¿Y qué hará Akif cuando descubra que goza de buena salud?