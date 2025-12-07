Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados

Un fatal diagnóstico cambia por completo la actitud de Akif. Convencido de que va a morir, se vuelca en su familia y se arrepiente de sus errores.

Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados

Publicidad

Nova
Publicado:

Después de varios días sufriendo fuertes dolores de cabeza y cediendo a la insistencia de Nebahat, Akif acude al hospital para hacerse pruebas. Una resonancia revela el peor de los presagios: un tumor cerebral inoperable.

El médico le asegura que solo le quedan cuatro meses de vida y siente que su mundo se desmorona en un instante. Pero, lejos de rendirse al miedo, toma una decisión inesperada: vivir al máximo el tiempo que le queda. Y quiere hacerlo junto a Nebahat, la madre de sus hijos, la mujer a la que ha hecho tanto daño.

Lo que el empresario ignora es que el médico se equivocó con su diagnóstico y su vida no corre peligro. Nebahta lo sabe y guarda silencio, como venganza por sus infidelidades.

Akif descubre que le quedan cuatro meses de vida

Decidido a despedirse de la vida con alegría, Akif organiza una sorpresa para los alumnos del Ataman y para Nebahat: pasar un día entero en un parque de atracciones. "Estoy emocionada como una niña", reconoce ella, encantada al ver un lado de Akif que jamás había mostrado. La jornada es perfecta, llena de risas y de una felicidad que parecía perdida.

Akif se lleva a los alumnos del Ataman a un parque de atracciones

Pero al caer la noche, todo cambia. Akif, que quiere irse con la conciencia tranquila, confiesa a Nebahat que le ha sido infiel con Süreyya y que le robó dinero para hacer a su amante socia del club.

Nebahat se queda helada. No puede soportar tanta verdad de golpe y se marcha furiosa. Está decidida a seguir ocultándole que no está al borde de la muerte. ¿Hasta cuándo podrá mantener el secreto? ¿Y qué hará Akif cuando descubra que goza de buena salud?

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados

Akif cree que le quedan pocos meses de vida, saca su lado más amable y confiesa a Nebahat todos sus pecados

Sarita se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos

Sara se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman
Momento destacado

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan
Momento destacado

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Pasión de gavilanes - Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento
Momento destacado

Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

La hermana Elizondo y el heredero de Eduvina Trueba han tenido que enfrentarse mucho por negocios lo que les ha llevado a pasar mucho tiempo juntos, sin querer.

Pasión de gavilanes - Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye
Momento destacado

Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye

Juan no da crédito ante los disparátes que Dínora va contando por ahí de ellos dos y no quiere que Norma piensa que es cierto.

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito

Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más

Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más

Pasión de gavilanes - El abuelo estalla contra Fernando delante de Gabriela

Martin estalla contra Fernando delante de Gabriela

Publicidad