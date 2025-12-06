Sara se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos

Gabriela y Fernando acusan a los hermanos Reyes de haber intentado matar a Escandón, pero Sarita les asegura que ellos lo único que hicieron fue defenderla al ver cómo él la empujó. El padre de Gabriela se indigna con Sarita, aunque la matriarca Elizondo sale en defensa de su hija y reprocha a Gabriela que ella misma provocó la situación.

Sara se retira a su habitación, decepcionada con la actitud de su madre, y Norma intenta consolarla sin demasiado éxito. Está convencida de que Gabriela reaccionó así porque los Reyes estaban implicados. Sarita le explica que Franco solo la protegió y que Juan intervino para evitar que su hermano saliera perjudicado.

Tras lo ocurrido con Fernando, Sarita tiene cada vez más claro que todo lo que se dice de los hermanos Reyes es falso. "Estoy cambiando de opinión con respecto a Juan. Mamá y Fernando no desaprovechan la menor oportunidad para atacarlos", le confiesa a Norma.

Sara intenta que su hermana abra los ojos. Le recuerda que Fernando fue quien llevó a Dinora a la hacienda y que, desde ese momento, los problemas con Juan no han hecho más que empeorar. “Juan está involucrado con esa mujer”, asegura Norma, pero Sara cree firmemente que su madre y Fernando solo quieren separar a su hermana del hermano de Óscar.

"No te confíes, porque estoy segura de que mamá, Dinora y Fernando se aliaron para separarte de Juan", le advierte. Pero a Norma le cuesta creer que su propia madre pueda manipularla de esa forma. Sara insiste y le pide que reflexione sobre lo que acaba de vivir ella misma: Gabriela ha creído antes a Fernando que a su propia hija.

Decidida a averiguar la verdad, Norma piensa investigar por su cuenta qué están tramando Gabriela, Dinora y Fernando. Y si descubre que realmente la están manipulando, tiene claro que se irá de la hacienda con su hijo para vivir con Juan.