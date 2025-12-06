Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Sarita y Franco se ven a solas en el campo para hablar de los falsos rumores que corren como la pólvora sobre Juan. Las malas lenguas aseguran que el hermano mayor de los Reyes puso una bomba en el vehículo de Zacarías Rosales y que el atentado que sufrió Dinora, del que Franco fue testigo, fue provocado por él. El joven tiene claro que el ataque que vivió en sus propias carnes estaba realmente dirigido a él.

La hija de Gabriela está muy preocupada por Franco, y el muchacho lo nota. Él siente algo muy especial por Sarita, pero no se atreve a admitirlo. Por eso intenta buscar una explicación que le permita alejarse de ella antes de que sus sentimientos se vuelvan más evidentes. "No me gustan las injusticias y, si volviera a pasarte algo, no dudaría en ayudarte", le dice, sin poder evitar demostrar lo que siente.

Franco aprovecha la buena voluntad de la hermana de Jimena para pedirle que hable con Norma y la anime a reconciliarse con Juan. Sin embargo, Sarita no está del todo convencida, porque siempre ha pensado que el mayor de los Reyes nunca ha sido una buena influencia para su hermana.