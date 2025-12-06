Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Franco está convencido que el atentado a Zacarías Rosales iba dirigido a él y Sarita teme que algo malo le pueda ocurrir.

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Publicidad

Nova
Publicado:

Sarita y Franco se ven a solas en el campo para hablar de los falsos rumores que corren como la pólvora sobre Juan. Las malas lenguas aseguran que el hermano mayor de los Reyes puso una bomba en el vehículo de Zacarías Rosales y que el atentado que sufrió Dinora, del que Franco fue testigo, fue provocado por él. El joven tiene claro que el ataque que vivió en sus propias carnes estaba realmente dirigido a él.

La hija de Gabriela está muy preocupada por Franco, y el muchacho lo nota. Él siente algo muy especial por Sarita, pero no se atreve a admitirlo. Por eso intenta buscar una explicación que le permita alejarse de ella antes de que sus sentimientos se vuelvan más evidentes. "No me gustan las injusticias y, si volviera a pasarte algo, no dudaría en ayudarte", le dice, sin poder evitar demostrar lo que siente.

Franco aprovecha la buena voluntad de la hermana de Jimena para pedirle que hable con Norma y la anime a reconciliarse con Juan. Sin embargo, Sarita no está del todo convencida, porque siempre ha pensado que el mayor de los Reyes nunca ha sido una buena influencia para su hermana.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Sarita se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos

Sara se decepciona con su madre y Fernando y empieza a ver a los hermanos Reyes con otros ojos

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Franco cree que el atentado era contra él y Sarita teme que su vida corra peligro

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Aybike y Süsen dan una clase magistral de fútbol a los chicos del Ataman

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan
Momento destacado

Los problemas crecen para Karsu: sin trabajo, sin sus hijos y con la peor rival como pareja de Yan

Pasión de gavilanes - Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento
Momento destacado

Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

Pasión de gavilanes - Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye
Momento destacado

Juan intenta explicarse ante Norma pero ella lo rehúye

Juan no da crédito ante los disparátes que Dínora va contando por ahí de ellos dos y no quiere que Norma piensa que es cierto.

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito
Momento destacado

Orhan intenta reconciliarse con Oğulcan sin mucho éxito

Decidido a arreglar las cosas, Orhan le pide disculpas a Oğulcan por haberle propinado un bofetón. ¿El hermano de Aybike conseguirá perdonar a su padre?

Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más

Reha logra que sus hijos rechacen a Karsu y arruina su vida una vez más

Pasión de gavilanes - El abuelo estalla contra Fernando delante de Gabriela

Martin estalla contra Fernando delante de Gabriela

Pasión de gavilanes - Sara le pide a Franco que no vuelva a besarla

Sara le pide a Franco que no vuelva a besarla

Publicidad