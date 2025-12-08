Bora recapacita: vuelve a contratar a Karsu tras descubrir su conmovedor gesto

A pesar de haber sido despedida injustamente por Bora, Karsu se vuelca en preparar todos los detalles del homenaje al hermano de Bozbeyli, fallecido hace dos años. El día del evento, acude junto a una compañera para asegurarse de que todo salga perfecto.

Cuando Bora llega, Karsu se esconde entre unas columnas para que él no descubra que ha sido ella quien se ha ocupado de todo, aun sin formar parte ya de su empresa.

El empresario inaugura el acto con un emotivo discurso dirigido a su hermano del alma: "Te quiero mucho y jamás te olvidaré", dice, visiblemente afectado.

Después, todos ven un vídeo de ambos cuando eran niños. Incluso Bora, siempre tan serio y frío, acaba llorando al revivir aquellos recuerdos familiares.

Al comprobar que el homenaje es un éxito y que Bora ha valorado el vídeo, Karsu abandona el lugar satisfecha con su trabajo.

Sin embargo, su antigua compañera decide revelar la verdad a su jefe: Karsu fue quien organizó el evento. La noticia sorprende profundamente a Bora.

A la mañana siguiente, el empresario oculta una carpeta sobre unos clientes potenciales que Karsu le había dejado en su despacho antes de marcharse. Lo hace con una clara intención: tener la excusa perfecta para que vuelva a trabajar con él.

Karsu aparece de nuevo en la oficina. Bora le pide que busque la carpeta entre los cajones y la invita a acudir a la reunión del día siguiente. Sin apenas darse cuenta, la ex de Reha vuelve a estar contratada y esta vez el malvado exmarido no ha conseguido arruinarle la vida.