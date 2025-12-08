Pepa invita a Martin al bar Alcalá y Gabriela va a buscarlo

Pepa Ronderos siempre ha sentido mucho cariño por Martincito, como ella lo llama, y lo invita a estar presente en la fiesta de aniversario del bar Alcalá. Y no solo eso: va en coche a por él.

Pero Gabriela entra en pánico cuando regresa de su cena con Fernando y descubre que su padre no está en la hacienda y ninguna de sus tres hijas ha hecho nada por ir a buscarlo. Así que decide ir con Fernando, que es con el único que puede contar.

Martin mientras está pasándolo en grande. Pepa le presenta a las artistas entre ellas la estrella Rosario Montes, que dedica todo un número al abuelo de Norma.

Sin embargo todo termina de la peor manera posible. ¡Martin cae inconsciente jutos cuando Gabriela y Fernando llegan a buscarlo?

¿Será grave? ¿Se recuperará?