Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Juan Carlos y Plutarco acaban en prisión

Las confesiones y traiciones acaban con Juan Carlos y Plutarco entre rejas.

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Plutarco y Juan Carlos acaban en prisión

Publicidad

Nova
Publicado:

Rebeca irrumpe en la casa de Plutarco armada con una pistola y lo obliga a confesar sus maniobras para ascender en el Grupo Imperio. Ante Adriano, Juan Carlos y Helena, el empresario admite que solo se casó con Antonia para escalar posiciones y que planeaba apartarla para poder estar con Rebeca. "¿Cómo pudiste hacerle eso a Antonia? Ella se desvivía por ti", le reprocha Reyes.

Rebeca descubre la verdadera cara de Plutarco

Pero el giro no tarda en llegar. Plutarco le arrebata el arma a Rebeca y toma a Helena como rehén antes de huir con la madre de Lalito. Juan Carlos los persigue en coche y logra dar con la hija de Silvia. Se produce un forcejeo entre los dos y Helena acaba golpeando a Plutarco en la cabeza. Gracias a su rápida intervención, consigue salvar la vida de Caballero. Mientras tanto, Ramos logra huir y la policía termina deteniendo al hijo de Eugenia.

En un emotivo momento, Juan Ramos pide perdón a Adriano por haberse hecho pasar por Eva María. El dueño del Grupo Imperio acepta sus disculpas y Helena se despide de él con un beso.

La fuga de Plutarco termina en tragedia. Perseguido por una patrulla, consigue despistarla pero sufre un aparatoso accidente al ver, en mitad de la carretera, el espíritu de Antonia. Su coche cae por un terraplén.

Plutarco sufre un aparatoso accidente de coche al huir de la policía

Al final, la policía da con su paradero y el empresario acaba detenido. La justicia lo condena a 40 años de prisión y a su cómplice Onésimo a 30.

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Plutarco y Juan Carlos acaban en prisión
Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Plutarco y Juan Carlos acaban en prisión

Confesiones, traiciones y un giro inesperado: Juan Carlos y Plutarco acaban en prisión

Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi

Asiye echa a Ömer de casa tras dudar de que Yasmin y su madre estuvieran detrás de la muerte de Sevgi

Adriano reaparece y desenmascara a Plutarco para que acabe en prisió

¡Adriano no ha muerto! Reaparece para desenmascarar a Plutarco y que acabe en prisión

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco
Momento destacado

Juan Carlos se derrumba en prisión tras descubrir que será padre y que Helena prepara su boda con Plutarco

Amor sin límite
Las mejores series

Descubre todas las novedades de la programación de Nova: la mejor manera de convertir la ficción en realidad

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano
Momento destacado

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Helena al límite: su gran amor tras las rejas, un hijo en camino y la pérdida de Adriano.

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk
Momento destacado

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk

Yasmin siembra la discordia: Asiye y Doruk discuten por su culpa.

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Publicidad