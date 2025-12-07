Gabriela y Fernando salen a cenar juntos…y a solas

Gabriela nunca ha ocultado la devoción que siente por Fernando Escandón, el ya exmarido de su hija Norma.

Aunque ellos ya no estén casados, Gabriela quiere tenerlo cerca y le encarga los negocios de la Hacienda. Y con las tres hijas en contra de él, que lo han descalificado como administrador, Gabriela quiere disculparse con una cena juntos.

Los dos se llevan muy bien desde siempre y Fernando quiere saber qué vio en él en especial para querer emparejarlo con Norma.

Gabriela enumera todos puntos buenos de Fernando que le agradece sus palabras besándole la mano. Gabriela cada vez se apoya más en Fernando ahora que ve cómo sus hijas se alejan cada vez más de ella.

Esto cada vez se parece más a una cita.