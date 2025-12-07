Pasión de Gavilanes

Momento destacado

Doña Raquel y Eva se enfrentan por el amor de Ruth

Doña Raquel ha sido quien ha criado y protegido a Ruth durante todos estos años, y teme que Eva vuelva a su vida para recuperar el cariño de la joven.

Nova
Doña Raquel teme que Raquel le arrebate a Ruth, la joven que crió como su propia hija junto a su esposo Calixto. Dispuesta a luchar por ella, decide acercarse a la hacienda Trueba, donde Raquel vive con los hermanos Reyes.

Uribe le exige que se aleje de Ruth para siempre, pero la antigua ama de llaves de los Elizondo no está dispuesta a ceder. Asegura que su intención no es ejercer de madre después de tantos años, sino acercarse a la joven para ganarse su afecto y confianza. Desea estar cerca de ella y convertirse en su amiga. Sin embargo, la esposa de Calixto no se fía de sus intenciones y no ve con buenos ojos que entre ambas exista una relación de amistad.

Aun así, Ruth está decidida a luchar por el cariño de la joven y le recuerda a doña Raquel que ya no es la muchacha atemorizada que, por miedo a perder su empleo y quedarse desprotegida en la calle, se vio obligada a entregar a su hija.

Series

Momento destacado

Momento destacado

Momento destacado

Karsu atraviesa su peor momento: Reha logra que la despidan, sus hijos se alejan creyendo mentiras y ahora descubre que Lale mantiene una relación con Yan, el hombre con el que se casó solo para recuperarlos. Todo se vuelve en su contra… y la hermana de Irmak está al límite.

Momento destacado

Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

La hermana Elizondo y el heredero de Eduvina Trueba han tenido que enfrentarse mucho por negocios lo que les ha llevado a pasar mucho tiempo juntos, sin querer.

