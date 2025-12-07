Doña Raquel y Eva se enfrentan por el amor de Ruth

Doña Raquel teme que Raquel le arrebate a Ruth, la joven que crió como su propia hija junto a su esposo Calixto. Dispuesta a luchar por ella, decide acercarse a la hacienda Trueba, donde Raquel vive con los hermanos Reyes.

Uribe le exige que se aleje de Ruth para siempre, pero la antigua ama de llaves de los Elizondo no está dispuesta a ceder. Asegura que su intención no es ejercer de madre después de tantos años, sino acercarse a la joven para ganarse su afecto y confianza. Desea estar cerca de ella y convertirse en su amiga. Sin embargo, la esposa de Calixto no se fía de sus intenciones y no ve con buenos ojos que entre ambas exista una relación de amistad.

Aun así, Ruth está decidida a luchar por el cariño de la joven y le recuerda a doña Raquel que ya no es la muchacha atemorizada que, por miedo a perder su empleo y quedarse desprotegida en la calle, se vio obligada a entregar a su hija.