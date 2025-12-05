Pasión de Gavilanes

Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

La hermana Elizondo y el heredero de Eduvina Trueba han tenido que enfrentarse mucho por negocios lo que les ha llevado a pasar mucho tiempo juntos, sin querer.

Pasión de gavilanes - Sara Elizondo y Franco Reyes pasan del odio al amor: así ha sido su acercamiento

Las cosas entre Sara Elizondo y Franco Reyes empezaron realmente mal. Para empezar, todo lo que sabía Sara de los Reyes es que intentaron engañar a sus hermanas, por lo que intentó alejarlos de ellas todo lo que pudo.

Lo que no se imaginó es que la que terminaría codeándose con ellos a diario sería ella misma.

Primero por negocios, como buena jefa de los asuntos de la hacienda, pero después ha empezado a surgir algo más. Han sido tantos los enfrentamientos que han tenido y las situaciones disparatadas que les han ocurrido que ha despertado en los dos sentimientos que no sabían ni que tenían.

Como cuando Sarita se estrelló con el coche después de una discusión con Franco y él la rescató, la metió en su cama y la despreció al despertarse.

O cuando fue ella la que tuvo que rescatarlo de la paliza que le iban a dar los hombres de Armando.

Franco besa a Sarita y desata su indignación
Franco besa a Sarita y desata su indignación | Nova

Entre tanta fiesta en la que se han encontrado y eventos, Franco terminó besándola y aunque ella en principio parecía resistirse, volvió a sus brazos, o mejor dicho a sus labios.

Después Franco no ha dejado de agradecerle que le salvara la vida enviándola flores a la hacienda Elizondo, despertando las sonrisas de Sara y la curiosidad de Jimena y Martin.

Pasión de gavilanes - Franco envía flores a Sara a la hacienda Elizondo

Sin embargo, Sara no puede dejarse llevar y le pide por favor que no le envié más flores, que no pueden seguir dejando que esos besos ocurran.

Pasión de gavilanes - Sara le pide a Franco que no vuelva a besarla

Aunque Sara lo dice convencida, pensando tal vez como lo haría su madre y su antigua versión de ella misma, en realidad no puede parar de llorar pensando que va a quedarse sin novio probablemente toda su vida, ya que para una vez que encuentra a alguien a quien ama tiene que ser alguien como Franco Reyes.

¡Con lo que criticó a sus hermanas por sus relaciones con Juan y Óscar! ¿Cómo es posible que le ocurra a ella lo mismo?

