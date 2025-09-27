Hermanos

La tragedia golpea a los Eren y a sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir

En la cafetería de Şengül, Ömer, Asiye, Aybike, Oğulcan, Tolga y Yasmin se reúnen para adelantar tareas y pasar un rato juntos. La atmósfera se ve interrumpida por la llegada de Zehra, recién regresada a la ciudad junto a su hermana, con el propósito de disculparse por haber huido con el dinero y explicar su versión de los hechos.

Lejos de recibirla con alegría, el grupo mantiene su resentimiento. Asiye, especialmente afectada, no puede olvidar que ella y Doruk estuvieron a punto de perder la vida tras el secuestro que desencadenó Zehra con sus decisiones.

Agobiada por la tensión, Asiye sale un momento para ir a por algo de té. Es entonces cuando varios hombres armados irrumpen en el local buscando venganza por haber sido denunciados tras el secuestro de Doruk y Asiye. Sin mediar palabra, abren fuego contra todos los presentes.

Los Eren y sus amigos se debaten entre la vida y la muerte

Desde fuera, Asiye escucha los disparos y corre de regreso. Al entrar, se encuentra con un escenario devastador: mesas volcadas, cristales rotos y sus amigos malheridos en el suelo. Entre lágrimas, llama a emergencias rogando por ayuda, con la esperanza de que su hermano, sus primos y sus compañeros puedan sobrevivir.

El traslado al hospital es frenético. Ömer, Zehra y Aybike llegan en estado crítico; Oğulcan pierde sangre rápidamente; Tolga sufre una parada cardiorrespiratoria y Yasmin queda con una lesión que podría dejar secuelas permanentes. A pesar del esfuerzo de los médicos, Zehra no logra sobrevivir.

Zehra no consigue sobrevivir tras el tiroteo

