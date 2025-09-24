La tragedia se ceba con la familia Özkan: Kuzey desparece durante su viaje a Estambul y no vuelven a tener noticias de él

Lo que comenza como un viaje para aliviar tensiones, se convirte en un auténtico drama familiar. Filiz se lleva a su nieto Kuzey a Estambul para que su hija Karsu y Reha puedan adaptarse a su nueva vida tras el nacimiento de Selin. Aunque Karsu cree que han volado a la capital, Filiz opta por el autocar: tiene miedo a volar y prefiere el transporte público.

El trayecto se complica cuando el autobús hace una parada. Filiz baja unos minutos para ir al baño, dejando a su nieto dormido dentro del vehículo. Al despertarse asustado, Kuzey baja a buscarla y, confundido, sube por error a otro autobús. Una pasajera que viaja junto a él finge que el niño es su hijo, dificultando su identificación.

Al no encontrar a su nieto, Filiz da la voz de alarma. La policía informa a Reha y Karsu de la desaparición de su pequeño. Cuando se personan en el área de descanso donde ha parado el autocar, entre lágrimas, Karsu culpa a su madre: "Te odio, ¿cómo has podido hacerme esto?", le reprocha. Filiz, por su parte, le recuerda que en un principio no quería llevarse al niño y que lo hizo por su insistencia. "Haber cuidado tú de tu hijo", le contesta. Desde ese momento, la relación madre e hija quedó rota.

Pasan los días sin noticias de Kuzey y Karsu cayó en una profunda depresión. Tres años después, sigue sin levantar cabeza. Sus hijas Tilsim y Selin han crecido sin el cariño ni el apoyo de su madre, que no logra superar la desaparición de su hijo.

Tilsim, la hija mayor, está enfadada con su madre. Siente que no la deja tener vida propia, ni amigas ni ir a viajes escolares, por miedo a que le pase algo. Además, cree que su padre Reha tampoco la quiere: "Siempre nos riñe a Selin y a mí y nunca quiere jugar con nosotras", le confesó a su abuela entre lágrimas. La madre de Reha intentó consolarla: "Tu padre trabaja mucho para que tengáis una buena vida. Te quiere mucho", le aseguró. Para animarla, le propone viajar a Estambul el fin de semana para visitar a su tía.

La gran incógnita es si Karsu permitirá a su hija mayor hacer esta escapada a la capital, todavía marcada por la tragedia de Kuzey.