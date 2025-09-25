Ayla está a punto de revelar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk se guarda un as bajo la manga para evitar ser descubierto

El oscuro pasado de Akif vuelve a amenazar su presente. El vídeo en el que se le ve empujando a Veli en la obra, provocándole la muerte, ha reaparecido y esta vez es Ayla quien lo tiene. La madre de Berk está dispuesta a llegar hasta el final para que el empresario pague por lo que hizo.

Antes de entrar en la fiesta organizada por Sengül para celebrar la apertura de su nuevo negocio, Ayla habla con Akif y lo pone contra las cuerdas. "En unos minutos, serás la persona más odiada por los aquí presentes", le advierte con frialdad. El empresario, desconcertado, cambia de expresión cuando ella revela que conoce su gran secreto: ¡Sabe que él provocó la muerte del padre de los Eren!

"¿De dónde has sacado ese vídeo?", pregunta Akif asustado. Aunque intenta detenerla y convencerla para que no haga ninguna tontería, Ayla parece decidida a desenmascarlo. Para ella, Akif no solo acabó con Veli, sino también con Resul, para que nadie descubriera la verdad. ¡No piensa permitir que todos sus delitos queden impunes!

Ayla entra al local y se dirige a los Eren: "Hay algo importante que deberíais saber". Akif, desesperado, vuelve a pedirle que no lo haga. La tensión en el restaurante es máxima.

En medio de este pulso, Ayla y Berk salen a la calle para hablar en privado. Aunque ella al principio lo niega, acaba aceptando lo que Akif afirma: Berk no es su hijo. El empresario le explica que lo descubrió en la caja fuerte de Resul, donde encontró documentos que demostraban que la pareja compró al niño a cambio de una importante suma de dinero y que Berk tiene una hermana melliza.

Desbordada, Ayla suplica: "Berk lo es todo para mí y es lo único que tengo". Akif le promete no decir nada al joven, pero con una condición muy clara: quiere que ella le dé su móvil para borrar el vídeo que lo incrimina en la muerte del padre de los Eren.

La tensión alcanza su punto máximo: ¿aceptará Ayla el trato para proteger a Berk o desenmascarará a Akif?