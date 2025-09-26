Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

Los acontecimientos dan un giro extremo: Doruk y Asiye han sido secuestrados por dos hombres que trabajan para el encargado de la floristería detenido por tráfico de drogas. Zehra huyó con una bolsa suya repleta de dinero y, hasta que la esposa de Tolga no aparezca con el botín, mantendrán a la pareja retenida en una casa aislada en medio del bosque. El miedo crece y las esperanzas de que sus amigos localicen a Zehra se desvanecen.

"Yo aguantaré aquí. Tú tienes que escapar", le dice Doruk a Asiye, tras ser apuñalado gravemente por los mafiosos. El joven es consciente de que su única oportunidad para sobrevivir es que ella pida ayuda. Aunque la joven Eren no quiere dejarlo solo, sabe que escapar podría salvarlos a ambos.

Para intentar liberar a su novia, Doruk finge encontrarse mal y así consigue que uno de los secuestradores suba al lugar donde están. En un arranque de valor logra inmovilizarlo y Asiye se hace con las llaves. Sin embargo, al tratar de escapar, es capturada de nuevo.

Doruk cada vez se encuentra peor. El joven ha perdido mucha sangre y su vida pende de un hilo. "No hace falta que intentes engañarme. Me doy cuenta", le dice Asiye a su novio, temiendo lo peor. Él la calma y aprovecha ese instante para declararle lo mucho que la quiere: "Si muero, tú serás lo último que vea… ¿hay algo mejor?".

La joven Eren está aterrada, pero Doruk insiste en que aún le quedan fuerzas. "Aguantaré lo que sea, siempre que estés a mi lado", le promete.

Parece que está todo perdido hasta que gracias a Nebahat, los Eren y los Atakul consiguen localizar el lugar donde están retenidos y consiguen liberar a la pareja. ¿Conseguirá el hijo de Akif recuperarse de su herida de arma blanca?