Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

Akif rescata heroicamente a Doruk y Asiye y pone fin a su secuestro.

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

Publicidad

Nova
Publicado:

Los acontecimientos dan un giro extremo: Doruk y Asiye han sido secuestrados por dos hombres que trabajan para el encargado de la floristería detenido por tráfico de drogas. Zehra huyó con una bolsa suya repleta de dinero y, hasta que la esposa de Tolga no aparezca con el botín, mantendrán a la pareja retenida en una casa aislada en medio del bosque. El miedo crece y las esperanzas de que sus amigos localicen a Zehra se desvanecen.

Unos mafiosos secuestran a Doruk y Asiye por culpa de Zehra

"Yo aguantaré aquí. Tú tienes que escapar", le dice Doruk a Asiye, tras ser apuñalado gravemente por los mafiosos. El joven es consciente de que su única oportunidad para sobrevivir es que ella pida ayuda. Aunque la joven Eren no quiere dejarlo solo, sabe que escapar podría salvarlos a ambos.

Para intentar liberar a su novia, Doruk finge encontrarse mal y así consigue que uno de los secuestradores suba al lugar donde están. En un arranque de valor logra inmovilizarlo y Asiye se hace con las llaves. Sin embargo, al tratar de escapar, es capturada de nuevo.

Asiye intenta huir de sus captores sin éxito

Doruk cada vez se encuentra peor. El joven ha perdido mucha sangre y su vida pende de un hilo. "No hace falta que intentes engañarme. Me doy cuenta", le dice Asiye a su novio, temiendo lo peor. Él la calma y aprovecha ese instante para declararle lo mucho que la quiere: "Si muero, tú serás lo último que vea… ¿hay algo mejor?".

La joven Eren está aterrada, pero Doruk insiste en que aún le quedan fuerzas. "Aguantaré lo que sea, siempre que estés a mi lado", le promete.

Doruk está gravemente herido y su vida corre peligro

Parece que está todo perdido hasta que gracias a Nebahat, los Eren y los Atakul consiguen localizar el lugar donde están retenidos y consiguen liberar a la pareja. ¿Conseguirá el hijo de Akif recuperarse de su herida de arma blanca?

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido

El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido

Infidelidad y traición: Reha engaña a Karsu con su mejor amiga

Reha engaña a Karsu con su mejor amiga y sospecha que ella también le es infiel: ¡se lía parda!

Ayla está a punto de revelar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk se guarda un as bajo la manga para evitar ser descubierto
Momento destacado

Ayla está a punto de revelar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk se guarda un as bajo la manga para evitar ser descubierto

Tensión en la familia Özkan: el nacimiento de Selin desata los celos de su hermano Kuzey
Momento destacado

Tensión en la familia Özkan: el nacimiento de Selin desata los celos de su hermano Kuzey y las primeras discusiones entre Karsu y Reha

La tragedia se ceba con la familia Özkan: Kuzey desparece durante su viaje a Estambul y no vuelven a tener noticias de él
Momento destacado

La tragedia se ceba con la familia Özkan: Kuzey desparece durante su viaje a Estambul y no vuelven a tener noticias de él

Los Özkan viven un aunténtico drama familiar. Su hijo Kuzey desaparece durante su viaje a Estambul con su abuela Filiz y, tras tres largos años, siguen sin tener noticias de él.

La encerrona de Asiye para que Ömer y Süsen se reconcilien
Momento destacado

La encerrona de Asiye para que Ömer y Süsen se reconcilien

Asiye está convencida de que Ömer debe volver con su ex y no duda en hacer lo que sea para lograrlo... ¡incluso esposarlos!

Sengül y Orhan se vuelven a casar en una romantica boda... pero Gönül llega a tiempo para arruinar el banquete

Sengül y Orhan se vuelven a casar en una romantica boda... pero Gönül acaba arruinando el banquete

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Selin es la hija pequeña de Karsu y Reha, y será quien logre unir a su familia tras el regreso de su hermano Kuzey

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Kuzey, el hijo desaparecido de Karsu y Reha que regresa a casa sin recordar a su verdadera familia

Publicidad