Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk

Tras el tiroteo en el que Zehra pierde la vida, Ömer se encuentra entre los heridos más graves. Gracias a la transfusión de sangre que le hace Sarp, su estado se estabiliza poco a poco. Postrado en la cama del hospital y en estado inconsciente, sueña con futuro todavía lejano.

En ese sueño, Ömer ya no es un paciente sino un médico respetado, capaz de salvar vidas y cumplir su vocación. Después de una intervención compleja, corre contrarreloj para asistir a la boda más esperada: su hermana Asiye se casa con Doruk.

El lugar está lleno de rostros conocidos: sus primos, Berk, Tolga, Süsen… ¡hasta Sarp! Allí, entre risas, Ömer bromea con su hermana: "No puedes casarte, por lo menos, hasta dentro de cuarenta años". Mientras tanto, descubrimos que él y Süsen también tienen planes de boda: ¡están comprometidos!

Por su parte, Aybike, que sigue hospitalizada y luchando por su vida, imagina su porvenir. Se ve casada con Berk, madre de dos niños y convertida en piloto de avión, su sueño desde pequeña. Orgullosa de la vida construida con él, le dice con cariño: "Tú eres mi copiloto de la casa favorito". Sus padres Şengül y Orhan también aparecerán en su sueño, algo más cambiados por el paso de los años. ¿Será este futuro tan hermoso el que les espere cuando despierten?