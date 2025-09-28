Hermanos

Entre la vida y la muerte, Ömer imagina la boda de su hermana Asiye, mientras Aybike sueña con su futuro junto a Berk

Al borde de la muerte, Ömer sueña con la boda de Asiye y Doruk mientras Aybike se imagina su vida con Berk.

Tras el tiroteo en el que Zehra pierde la vida, Ömer se encuentra entre los heridos más graves. Gracias a la transfusión de sangre que le hace Sarp, su estado se estabiliza poco a poco. Postrado en la cama del hospital y en estado inconsciente, sueña con futuro todavía lejano.

En ese sueño, Ömer ya no es un paciente sino un médico respetado, capaz de salvar vidas y cumplir su vocación. Después de una intervención compleja, corre contrarreloj para asistir a la boda más esperada: su hermana Asiye se casa con Doruk.

El lugar está lleno de rostros conocidos: sus primos, Berk, Tolga, Süsen… ¡hasta Sarp! Allí, entre risas, Ömer bromea con su hermana: "No puedes casarte, por lo menos, hasta dentro de cuarenta años". Mientras tanto, descubrimos que él y Süsen también tienen planes de boda: ¡están comprometidos!

Así es el futuro con el que sueña Aybike

Por su parte, Aybike, que sigue hospitalizada y luchando por su vida, imagina su porvenir. Se ve casada con Berk, madre de dos niños y convertida en piloto de avión, su sueño desde pequeña. Orgullosa de la vida construida con él, le dice con cariño: "Tú eres mi copiloto de la casa favorito". Sus padres Şengül y Orhan también aparecerán en su sueño, algo más cambiados por el paso de los años. ¿Será este futuro tan hermoso el que les espere cuando despierten?

La tragedia golpea a los Eren y sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif
El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido
Infidelidad y traición: Reha engaña a Karsu con su mejor amiga
Ayla está a punto de revelar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk se guarda un as bajo la manga para evitar ser descubierto
Tensión en la familia Özkan: el nacimiento de Selin desata los celos de su hermano Kuzey y las primeras discusiones entre Karsu y Reha

La tragedia se ceba con la familia Özkan: Kuzey desparece durante su viaje a Estambul y no vuelven a tener noticias de él

La encerrona de Asiye para que Ömer y Süsen se reconcilien

