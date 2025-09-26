La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

El expolicía especializado en retratos de desaparecidos, que lleva tres años ayudando a Karsu, y el abogado de Reha se reúnen con el empresario y su esposa para trazar un plan que permita recuperar a Kuzey. El letrado va a solicitar una prueba de ADN para demostrar que el niño es su hijo de los Özkan. La hija de Filiz empieza a ver la luz al final del túnel, aunque su marido la insta a ser prudente: "Por si acaso, no te hagas muchas ilusiones", le advierte.

El hombre, que asegura ser el padre de Kuzey, recibe una citación judicial acusado de secuestrar al menor. Una semana después, el juez ordena realizar la prueba de ADN al pequeño y a Karsu y su marido. El supuesto progenitor, angustiado, se sincera con la madre de Selin: "No quiero dejar a mi hijo ni él separarse de mí". Ella le recuerda que es su hijo y que su intención es recuperarlo. Con tristeza, el hombre confiesa: "Yo he sido su madre y su padre, así que ponte en mi lugar por un segundo".

Karsu se comparece de él y le ofrece la posibilidad de seguir viendo al niño para garantizar su bienestar. Kuzey, en cambio, no desea a hacerse la prueba y rompe a llorar, culpando a Karsu de hacerle pasar un mal trago. Reha, lejos de animar a su esposa, le reprocha: "Tú te lo has buscado. Más te vale que nos quedemos contentos con el resultado".

Días más tarde, el abogado de Reha llega con el resultado: Kuzey es, efectivamente, hijo de Karsu y Reha. La pareja llora de emoción. El hombre que ha criado al pequeño intenta explicarle la situación al que creía que era su hijo, pero Kuzey, triste y desconfiado, le pregunta: "¿Vas a darme en adopción? Yo no quiero vivir con ellos".

Ya en la mansión de sus padres biológicos, Kuzey muestra rechazo hacia ellos y no se separa del hombre que lo cuidó. Karsu intenta ganarse su corazón, pero el niño necesita tiempo para adaptarse a su nueva vida junto sus verdaderos padres y sus dos hermanas, Tilsim y Selin.