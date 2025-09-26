Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

El ADN confirma que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y debe empezar de cero con su verdadera familia.

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

Publicidad

Nova
Publicado:

El expolicía especializado en retratos de desaparecidos, que lleva tres años ayudando a Karsu, y el abogado de Reha se reúnen con el empresario y su esposa para trazar un plan que permita recuperar a Kuzey. El letrado va a solicitar una prueba de ADN para demostrar que el niño es su hijo de los Özkan. La hija de Filiz empieza a ver la luz al final del túnel, aunque su marido la insta a ser prudente: "Por si acaso, no te hagas muchas ilusiones", le advierte.

Karsu y Reh, dispuestos a recuperar a Kuzey a toda costa

El hombre, que asegura ser el padre de Kuzey, recibe una citación judicial acusado de secuestrar al menor. Una semana después, el juez ordena realizar la prueba de ADN al pequeño y a Karsu y su marido. El supuesto progenitor, angustiado, se sincera con la madre de Selin: "No quiero dejar a mi hijo ni él separarse de mí". Ella le recuerda que es su hijo y que su intención es recuperarlo. Con tristeza, el hombre confiesa: "Yo he sido su madre y su padre, así que ponte en mi lugar por un segundo".

El hombre que ha cuidado de Kuzey no quiere separarse de él: "Yo he sido su madre y su padre, ponte en mi lugar"

Karsu se comparece de él y le ofrece la posibilidad de seguir viendo al niño para garantizar su bienestar. Kuzey, en cambio, no desea a hacerse la prueba y rompe a llorar, culpando a Karsu de hacerle pasar un mal trago. Reha, lejos de animar a su esposa, le reprocha: "Tú te lo has buscado. Más te vale que nos quedemos contentos con el resultado".

Kuzey no desea hacerse la prueba de ADN

Días más tarde, el abogado de Reha llega con el resultado: Kuzey es, efectivamente, hijo de Karsu y Reha. La pareja llora de emoción. El hombre que ha criado al pequeño intenta explicarle la situación al que creía que era su hijo, pero Kuzey, triste y desconfiado, le pregunta: "¿Vas a darme en adopción? Yo no quiero vivir con ellos".

Kuzey rechaza irse a vivir con su familia biológica

Ya en la mansión de sus padres biológicos, Kuzey muestra rechazo hacia ellos y no se separa del hombre que lo cuidó. Karsu intenta ganarse su corazón, pero el niño necesita tiempo para adaptarse a su nueva vida junto sus verdaderos padres y sus dos hermanas, Tilsim y Selin.

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

La tragedia golpea a los Eren y sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir

La tragedia golpea a los Eren y a sus amigos: tras un brutal tiroteo todos luchan por su vida y uno no logra sobrevivir

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

La prueba de ADN revela que Kuzey es hijo de Karsu y Reha y ahora le toca regresar a casa con su verdadera familia

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

Doruk y Asiye logran sobrevivir al secuestro gracias al rescate heroico de Akif

El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido
Momento destacado

El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido

Infidelidad y traición: Reha engaña a Karsu con su mejor amiga
Momento destacado

Reha engaña a Karsu con su mejor amiga y sospecha que ella también le es infiel: ¡se lía parda!

Ayla está a punto de revelar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk se guarda un as bajo la manga para evitar ser descubierto
Momento destacado

Ayla está a punto de revelar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk se guarda un as bajo la manga para evitar ser descubierto

Ayla está a punto de destapar que Akif mató a Veli, pero el padre de Doruk tiene un as en la manga que podría salvarle.

Tensión en la familia Özkan: el nacimiento de Selin desata los celos de su hermano Kuzey
Momento destacado

Tensión en la familia Özkan: el nacimiento de Selin desata los celos de su hermano Kuzey y las primeras discusiones entre Karsu y Reha

La llegada de Selin provoca tensión en la familia Özkan: Kuzey no acepta a su hermana pequeña y Karsu y Reha no paran de discutir.

La tragedia se ceba con la familia Özkan: Kuzey desparece durante su viaje a Estambul y no vuelven a tener noticias de él

La tragedia se ceba con la familia Özkan: Kuzey desparece durante su viaje a Estambul y no vuelven a tener noticias de él

La encerrona de Asiye para que Ömer y Süsen se reconcilien

La encerrona de Asiye para que Ömer y Süsen se reconcilien

Sengül y Orhan se vuelven a casar en una romantica boda... pero Gönül llega a tiempo para arruinar el banquete

Sengül y Orhan se vuelven a casar en una romantica boda... pero Gönül acaba arruinando el banquete

Publicidad