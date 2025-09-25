Reha engaña a Karsu con su mejor amiga y sospecha que ella también le es infiel: ¡se lía parda!

La relación entre Reha y Karsu hace aguas. Desde que desapareció el pequeño Kuzey, ella no levanta cabeza. Tiene una fuerte depresión, se ha ido alejando poco a poco de su marido y no presta la suficiente atención a sus dos hijas, Tilsim y Selin.

Ella no lo sabe, pero su mejor amiga, Hande, es la amante de su esposo. Özkan pasa cada vez más tiempo con ella. Su amante no entiende cómo puede estar casado con una mujer a la que no ama. "Ya te he dicho que no me voy a divorciar. Tengo una familia y no pienso dejarla por nada del mundo", le asegura muy serio.

Hande le insinúa que su mujer podría estar buscando cariño y apoyo en los brazos de otro hombre, y eso le preocupa enormemente. Reha no soportaría que su esposa le fuera infiel. Para él es muy importante la familia, aunque él lleve una doble vida a escondidas.

Las salidas en solitario de Karsu son cada vez más frecuentes y el chófer de la familia empieza a seguirla por petición de Reha. Un día la persigue y acude a casa del expolicía al que le ha pedido ayuda para dar con el paradero de Kuzey. Lleva tres años dibujando retratos de cómo sería el pequeño. El chófer cree que es su amante y se arma un buen lío cuando se lo comenta a Reha.

El marido de Karsu se presenta allí hecho una furia, y su esposa le explica por qué visita al agente tan a menudo. Todo resulta ser un malentendido. "¿Por qué me lo has ocultado?", le pregunta dolido, y ella le responde: "¿Sospechas de mí? Yo solo quiero encontrar a mi hijo". Ella sospecha que su marido sí tiene una amante por sus salidas nocturnas, pero él lo niega rotundamente.