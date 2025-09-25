El destino hace que Karsu se reencuentre con su hijo Kuzey desaparecido

Karsu necesita despejar su mente y pasa el día con Tilsim fuera de la ciudad. Tiene preparada una sorpresa para ella: su sueño es navegar en alta mar y, gracias a su madre, se hace realidad. Pero algo inesperado sucede. Karsu ve en una barca a un hombre acompañado de un niño y está convencida de que el pequeño es su hijo.

Sin pensárselo dos veces, se lanza al agua y nada hacia ellos. El hombre le asegura que el niño es su hijo, pero ella está convencida de que se trata de Kuzey. Acuden a una comisaría y solicita que le hagan una prueba de ADN, pero el agente que la atiende no le hace caso.

Karsu llama a su marido y le cuenta que ha encontrado a Kuzey y que su intención es denunciar al hombre que está criando al pequeño. "En lugar de creer en mí y alegraros, no creéis en mí", les dice muy seria a su marido y a su suegra. También, le pide a su esposo que contacte con su abogado para que les ayude a recuperar a su hijo.