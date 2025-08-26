Tras los últimos acontecimientos, Mimí le confiesa a Juan Carlos su intención de dejar la ciudad

La vida de Mimí se ha complicado mucho en los últimos tiempos. Dagoberto se marchó sin decir nada, después de haber estado perdido durante años. Mimí descubrió que estaba detrás del intento de estafa que su supuesta prima Eva quería hacerla. Al final dagoberto salvó la vida de milagro y ayudó a la detención de la estafadora.

Precísamente esta estafadora que se hacía pasar por la verdadera prima de Mimí ha estado a punto de arruinarlo todo, descubrir la verdadera identidad de Juan Carlos y quitarle la pensión a Mimí. La policía se presentó en el último momento y todo ha quedado en un susto. Han sido demasiadas cosas y Mimí no las puede procesar todas. Se da cuenta de que su vida necesita de un cambio y que en la ciudad no lo va a lograr. Habla con Juan Carlos sobre su intención de dejarlo todo y empezar de nuevo en otra ciudad. No es una decisión sencilla, pero Juan Carlos la entiende y la apoya en todo momento.