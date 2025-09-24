Amor sin límite

Tensión en la familia Özkan: el nacimiento de Selin desata los celos de su hermano Kuzey y las primeras discusiones entre Karsu y Reha

La llegada de Selin provoca tensión en la familia Özkan: Kuzey no acepta a su hermana pequeña y Karsu y Reha no paran de discutir.

La llegada de un nuevo miembro al hogar de los Özkan ha desatado emociones encontradas. Karsu ha dado a luz a su tercera hija, Selin, y su madre, Filiz, se ha desplazado para conocer a la recién nacida. Mientras Tilsim se muestra ilusionada con su nueva hermana, Kuzey no logra aceptar el cambio y vive con celos el papel de hermano mediano.

Para integrar al pequeño, Karsu le enseña la habitación de Selin y le pide ayuda para colocar los regalos del bebé en su baúl. Le recuerda con cariño que sigue siendo "el hermano más guapo" y le muestra en su cuarto un baúl como el de su hermana con ropa de cuando él era bebé. Sin embargo, pese a los esfuerzos de su madre, Kuzey no logra adaptarse y muestra signos de rechazo.

Con tres hijos en casa, Karsu se siente desbordada y sin el apoyo esperado de su marido, Reha, que se excusa en su trabajo y le reprocha haber tenido otro bebé en este momento. La falta de sueño y el cansancio hacen que las discusiones aumenten, mientras Kuzey sufre pesadillas nocturnas y necesita cuidados extra de su abuela Filiz.

La tensión se agrava cuando Reha sorprende a Kuzey lanzando juguetes a su hermana recién nacida. Más tarde, en un intento por hablar con él, Karsu recibe un golpe en el pecho por parte del niño. La madre le confiesa a su madre Filiz su preocupación por el comportamiento de su hijo. Finalmente, Karsu pide a su madre que se lleve a Kuzey unos días a Estambul para aliviar la situación. Al principio, Filiz se muestra reticente, pero finalmente acaba complaciendo a su hija.

Karsu se despide de su hijo recordándole que, pese a la distancia, siempre estarán unidos, en un intento por reforzar el vínculo familiar en medio de la crisis.

