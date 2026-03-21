Gerardo Montero, el hijo de Ángela y Lamberto representa los valores y la esperanza de la familia

A diferencia de otros miembros de su entorno, Gerardo, hijo de Ángela y Lamberto, destaca por su honestidad y su carácter generoso. Libre de prejuicios, intenta actuar siempre guiado por sus principios y por un profundo compromiso con las personas que sufren injusticias.

Su vocación médica refleja esa misma forma de entender la vida: para él, lo más importante es cuidar de los demás y tender la mano a quien atraviesa momentos difíciles. En medio de los conflictos y secretos que rodean a su familia, Gerardo se convierte en una figura que intenta mantener el equilibrio y defender aquello que considera correcto.