Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

Damián sigue hospitalizado y necesitan encontrar un donante de sangre para ayudarle en su recuperación. No hay nadie en la procesadora que tenga una sangre compatible. Alfonsina está desconsolada. Su hermano, el padre Lupe, intenta consolarla.

Hasta que aparece el médico diciendo que acaba de llegar un donante, y entonces entra ¡Gael!

El padre Lupe está super contento, pero deben dejar los saludos para después. Lo primero que deben hacer es unas pruebas para ver que es compatible y el padre Lupe le aconseja a su hermana que no es momento para reproches. ¡Todo por el bien de Damián!

Alfonsina le pregunta a Lupe si sabía de antes que Gael tenía el mismo tipo de sangre y le culpa por no haberlo buscado antes, pero Lupe asegura que no lo hizo porque él ya no estaba en La Ermita. Y quizás Alfonsina no se dé cuenta, pero Gael va a salvar la vida de Damián.

Lo que también le parece raro a Gael es que tenga la misma sangre que Damián.

Alfonsina se queda en el hospital a pasar la noche justo a Damián. Aunque no se despertará todavía, le asegura que ya no hay nada de lo que preocuparse.

Elisa va a ver a Gael a agradecerle lo que ha hecho por Damián y el joven asegura que su amigo hubiera hecho lo mismo.

Aunque Elisa no puede acercarse al centro de salud porque Alfonsina no lo permitiría. Elisa le confiesa a Gael que le hace mucha falta y está muy contenta de que haya regresado, después de tantos años juntos, aunque la idea de Gael es marcharse de nuevo cuando sepa que Damián está bien.