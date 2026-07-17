Abismo de pasión

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

La sangre de Gael es la única compatible con la de Damián, que sigue hospitalizado después de que Augusto lo disparase.

Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

Publicidad

Nova
Publicado:

Damián sigue hospitalizado y necesitan encontrar un donante de sangre para ayudarle en su recuperación. No hay nadie en la procesadora que tenga una sangre compatible. Alfonsina está desconsolada. Su hermano, el padre Lupe, intenta consolarla.

Hasta que aparece el médico diciendo que acaba de llegar un donante, y entonces entra ¡Gael!

El padre Lupe está super contento, pero deben dejar los saludos para después. Lo primero que deben hacer es unas pruebas para ver que es compatible y el padre Lupe le aconseja a su hermana que no es momento para reproches. ¡Todo por el bien de Damián!

Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

Alfonsina le pregunta a Lupe si sabía de antes que Gael tenía el mismo tipo de sangre y le culpa por no haberlo buscado antes, pero Lupe asegura que no lo hizo porque él ya no estaba en La Ermita. Y quizás Alfonsina no se dé cuenta, pero Gael va a salvar la vida de Damián.

Lo que también le parece raro a Gael es que tenga la misma sangre que Damián.

Alfonsina se queda en el hospital a pasar la noche justo a Damián. Aunque no se despertará todavía, le asegura que ya no hay nada de lo que preocuparse.

Elisa va a ver a Gael a agradecerle lo que ha hecho por Damián y el joven asegura que su amigo hubiera hecho lo mismo.

Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

Aunque Elisa no puede acercarse al centro de salud porque Alfonsina no lo permitiría. Elisa le confiesa a Gael que le hace mucha falta y está muy contenta de que haya regresado, después de tantos años juntos, aunque la idea de Gael es marcharse de nuevo cuando sepa que Damián está bien.

Nova » Series » Abismo de pasión » Mejores momentos

Publicidad

Series

Canfeza es secuestrada en el hospital mientras visita a Mahir

Canfeza es secuestrada en el hospital mientras visita a Mahir

Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

Gael regresa a La Ermita para salvar la vida de Damián

Canfeza tiene el presentimiento de que algo va a ocurrirle a Mahir

Mahir recibe un disparo mientras Canfeza temía por su amor

Augusto dispara a Damián al intentar evitar que se case con Elisa
Momento destacado

Augusto dispara a Damián para evitar que se case con Elisa

Mahir se convierte en comisario y Kursat se cuela en el nombramiento
Momento destacado

Mahir se convierte en comisario y Kursat se cuela en el nombramiento

Alfonsina promete perjudicar a Elisa si continúa su relación con Damián
Momento destacado

Alfonsina promete perjudicar a Elisa si continúa su relación con Damián

Damián le cuenta a su madre que pretende casarse con Elisa y ella no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo fracasa su plan de siempre de mantenerlos alejados.

Canfeza y Mahir disfrutan del spa que les regala su abuelo
Momento destacado

Canfeza y Mahir disfrutan del spa que les regala su abuelo

Con la idea de pasar tiempo en familia reserva unas vacaciones en un hotel termal.

amián pide a Elisa que se case con él para acallar los rumores

Damián pide a Elisa que se case con él para acallar los rumores

Mahir descubre que Raşit ordenó la muerte de su padre: el policía corrupto recibe su mericido y él la mayor recompensa

Mahir descubre que Raşit ordenó la muerte de su padre: el policía corrupto recibe su mericido y él la mayor recompensa

Gael besa a Elisa para despedirse ¡Y Damián los sorprende!

Gael besa a Elisa para despedirse ¡Y Damián los sorprende!

Publicidad