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Estela Cáceres, la esposa fiel que descubrirá la verdadera cara de Armando Quiroga

Dulce, entregada y completamente enamorada de su marido, Estela Cáceres ha construido su vida junto a Armando Quiroga y sus cinco hijos. Pero lo que no imagina es que su matrimonio está lleno de mentiras que acabarán saliendo a la luz.

Estela Cáceres, la esposa fiel que descubrirá la verdadera cara de Armando Quiroga

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Estela Cáceres, personaje interpretado por la actriz Erika Buenfil, es una mujer dedicada por completo a su familia. Casada con Armando Quiroga y madre de cinco hijos, vive convencida de que su matrimonio es sólido y que su marido es el pilar que mantiene unida a la familia.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Estela desconoce que su esposo mantiene una relación secreta con su mejor amiga, Ángela Bulnes, una traición que cambiará por completo su vida.

Con el paso del tiempo, Estela comenzará a descubrir los engaños que la rodean y acabará enfrentándose a una dolorosa verdad: el hombre en el que siempre confió no es quien ella creía.

Cuando la verdad salga a la luz, la vida de Estela dará un giro inesperado y tendrá que afrontar las consecuencias de una traición que la dejará fuera de juego.

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