La boda de Kürşat y Gülizar se interrumpe por culpa de Afet

Los planes de Kürşat Kilimci y Gülizar Yılmaz de rehacer su vida se complican. Afet está detenida y eso impide su boda. La familia no entienden que Afet la crio y ella la ha denunciado. La señora mayor está entre rejas y Mahir está harto de tener que sacarla de todos los líos en los que se mete.

Todos se alteran hasta que llega el comisario Mahir y pone orden. Su abuelo le cuenta que han metido a su abuela en el calabozo y Gülizar se defiende diciendo que la señora la tenía secuestrada para que no se casara.

Mahir le pide a su tía que retire los cargos contra ella ahora mismo. Afet es una anciana y es su abuela. ¡Es una locura!

Pero le dice que la próxima vez que haga algo no le dará pena e irá a la cárcel. Por el momento pide que la liberen, aunque Afet no ha hecho amigas ni en la celda.

Kürşat Kılımcı coge a Gülizar Yılmaz de la mano y le pide que se vayan de la comisaría. Le pide perdón a su hija Canfeza por meterla en eso. Gulisar piensa que es su culpa ¡y Mahir aprovecha para acusarla de lo mismo!

Gulisar está triste porque no ha podido casarse y Mahir encima le echa la culpa de lo ocurrido. Kursat intenta calmar a su prometida y le promete que tendrán una familia y otra boda.

Aunque Canfeza le dice que debería arreglar otras cosas antes: su hijo está aquí y ha ido a casa. ¡Se lo ocultó durante años a Canfeza!

Kursat piensa que no tenía nada que ocultar porque la madre del chico se mudaba todo el rato y tampoco sabía dónde estaba. Gulisar tampoco lo sabía.

Al final terminan todos gritándose entre todos. El abuelo también regaña a la abuela Afet por todos los delitos que ha cometido.

Cuando están a solas, Mahir y Canfeza hablan de todo lo sucedido en el día. ¿Kursat Kilimci dejará de causar problemas alguna vez? Se pregunta Mahir.

Al final la pareja discute por defender a sus familias. Se echan todo en cara y esas son las peores discusiones, aunque entre ellos todo parece marchar bien.

Mahir le dice que hasta Karsut tuvo un hijo al margen de su familia. ¡Fue infiel! También le dice a Canfeza que su padre la vendió como un objeto por drogas y ambos terminan atacándose.