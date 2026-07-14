Damián pide a Elisa que se case con él para acallar los rumores

Damián se acerca a los campos a visitar a Elisa y pedirle perdón por cómo reaccionó cuando lo vio besándose con Gael y por las dudas que tenía sobre ella, que no son ciertas. Ella le dice que cómo puede pensar que estaban juntos, cuando si hubiera querido lo hubiera estado desde hace muchos años.

Ella tiene claro que con quien quiere estar es con Damián. Pero Gael es su mejor amigo y no va a romper su amistad con él. Y le dice que va a probar que no le importa lo que la gente piense de ella pidiéndole que sea su esposa. ¡Damián quiere casarse con Elisa lo antes posible!

Ella todavía no le da una respuesta, quiere pensarlo, pero tiene bien claro sus sentimientos por su novio.

Y él le da un ultimátum: tiene poco tiempo para decidirse. Si se presenta a las 20h en un sitio será que sí quiere casarse con él. Si no acude no volverá a molestarla. Cuando él se va, se da la vuelta y besa a Elisa apasionadamente.

Elisa no ha respondido todavía, pero está loca de contenta y se lo cuenta a su padrino Lucio. ¡Damián le ha pedido casarse con él!

No te pierdas el momento en el que Damián la espera en la iglesia. ¿Qué pasará?