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Canfeza es secuestrada en el hospital mientras visita a Mahir

Mahir sigue recuperándose del disparo cuando Canfeza se ve en una grave situación.

Canfeza es secuestrada en el hospital mientras visita a Mahir

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Canfeza y toda la familia están en la sala de espera del hospital con el ama encogida mientras operan a Mahir. El doctor por fin les dice que todo ha sido bien, pero ha sido muy complicado.

Y cuando Canfeza logra pasar a verle, entran unas personas vestidas de enfermeras y amenazan a la chica con una pistola.

Le dicen que salga de la habitación y no cuente nada a nadie, de lo contrario su marido morirá. Pero lo que hace Canfeza es dar una clave a Kursat para que él entienda que Mahir está en peligro y acuda en su rescate.

Canfeza es secuestrada en el hospital mientras visita a Mahir

Al final, consiguen liberar a Canfeza que dispara a la rueda del coche que huye al volante del cual va Selim.

Ahora solo tienen que comprobar que Mahir esté bien. ¿Qué pretendían los mafiosos?

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