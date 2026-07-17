Canfeza es secuestrada en el hospital mientras visita a Mahir

Canfeza y toda la familia están en la sala de espera del hospital con el ama encogida mientras operan a Mahir. El doctor por fin les dice que todo ha sido bien, pero ha sido muy complicado.

Y cuando Canfeza logra pasar a verle, entran unas personas vestidas de enfermeras y amenazan a la chica con una pistola.

Le dicen que salga de la habitación y no cuente nada a nadie, de lo contrario su marido morirá. Pero lo que hace Canfeza es dar una clave a Kursat para que él entienda que Mahir está en peligro y acuda en su rescate.

Al final, consiguen liberar a Canfeza que dispara a la rueda del coche que huye al volante del cual va Selim.

Ahora solo tienen que comprobar que Mahir esté bien. ¿Qué pretendían los mafiosos?