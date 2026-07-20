Alfonsina chantajea a Elisa con Damián para sacar a Augusto de la cárcel

Augusto sigue encerrado por intentar matar a Damián el día de su boda con Elisa, y le han impuesto juna fianza muy alta para quedar en libertad. Elisa no hace tratos con Alfonsina pero la mujer la llama porque sabe que va a tener que aceptar su oferta.

Alfonsina le ofrece el dinero íntegro para pagar la fianza a cambio de dos cosas: que se aleje de manera definitiva de Damián y que le de sus tierras como garantía del préstamo.

Alfonsina necesita saber que le va a retornar el dinero y además con intereses. Si Elisa no acepta, Augusto se quedará en la cárcel toda la vida.

Elisa no puede parar de llorar. ¡Va a tener que renunciar al amor de su vida!

Augusto acude a Alfonsina una vez liberado y le pide que salde la deuda con él, pero Alfonsina le asegura que el trato lo hizo con su hija, no con él.

Alfonsina le confirma que compró a Elisa para que deje en paz a Damián. Su amor de hija fue más fuerte que su amor por Damián, y ni siquiera la madre del chico lo entiende, teniendo en cuenta lo mal que ha tratado siempre Augusto a Elisa.

Alfonsina llama por teléfono de nuevo a Elisa para advertirle de que más le vale que no quiera engañarle, ya que si no cumple con su parte del trato puede volver a meter a su padre en la cárcel.

¡Vaya situación a la que se enfrenta Elisa ahora! Damián no va a aceptar que se alejen así como así.