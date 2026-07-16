Mahir recibe un disparo mientras Canfeza temía por su amor

Canfeza recibe la inesperada visita de su madre en sueños, como una aparición. Ella le cuenta lo mucho que quiere a Mahir y su madre le dice que el amor es lo que da vida y mata, dejando confundida a su hija.

Las palabras de la madre de Canfeza resuenan en su cabeza así que se lo cuenta a su padre. Y le pregunta si quiere a su pareja o solo le resulta tentador porque está prohibido. Y entonces Kursat confiesa que a un hombre le da valor una mujer y ahora puede ser una buena persona por fin junto a Gulisar.

Canfeza también visita a su abuela. Le pregunta cómo será la boda de Kursat y Gulisar. Solo con el tiempo descubrirán si es una bendición o un pecado.

Canfeza confiesa a su abuela que tiene un mal presentimiento sobre Mahir después del sueño con su madre y las palabras que le dedicó. Pero la abuela la consuela confiando en la vida.

Mahir ya está más calmado porque los asesinos de su padre están castigados pero no estará tranquilo hasta encontrar a Selim.

Y aunque debería relajarse y disfrutar de su nueva vida junto a Canfeza, sabe que ella siempre quiere aventura y no sabe si está a la altura. Aunque el matrimonio les va muy bien y está muy enamorado de ella.

Pero los presentimientos de Canfeza se cumplen. ¡Han disparado a Mahir! Se encuentra en el hospital. Canfeza está preocupada pero dicen que lo han sedado y, aunque ya esté sin peligro, deberá estar una semana al salir de la uci.

La madre de Mahir también llora desconsolada, aunque todos aseguran que se va a poner bien. Pero Mahir quiere saber quién le disparó.

Y aunque el médico le dice que no piensa en eso ahora Canfeza se lo confiesa: fue Selim.

Todavía no lo han atrapado pero la policía lo está buscando. ¿Darán con él?