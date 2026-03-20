Papel interpretado por Daniela Cordero
Elena Quiroga, la hija favorita de Armando dispuesta a protegerlo a cualquier precio
Elena Quiroga es la primogénita de Armando y Estela y siempre ha ocupado un lugar privilegiado en el corazón de su padre. Su fuerte carácter y su lealtad incondicional a la familia la convertirán en una de las figuras más complejas de la historia.
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En Perdona nuestros pecados, la actriz Daniela Cordero interpreta a Elena Quiroga, la hija mayor del matrimonio formado por Armando y Estela Cáceres. Desde pequeña ha sido la favorita de su padre, algo que ha marcado profundamente su forma de ver el mundo y su relación con el resto de la familia.
Elena es una joven de carácter duro y lleno de prejuicios. Su devoción por Armando la lleva a justificar muchas de sus decisiones y a proteger su reputación a toda costa, incluso cuando las circunstancias se vuelven cada vez más complicadas.
La rivalidad con su hermana Elsa marcará gran parte de su historia. Elena no soporta la relación que Elsa mantiene con Andrés y su rechazo hacia él acabará convirtiéndose en un conflicto que pondrá en peligro ese amor.
A lo largo de la trama, Elena demostrará hasta dónde está dispuesta a llegar para defender a su padre y mantener intacto el poder y la imagen de su familia.
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