Elena Quiroga, la hija favorita de Armando dispuesta a protegerlo a cualquier precio

En Perdona nuestros pecados, la actriz Daniela Cordero interpreta a Elena Quiroga, la hija mayor del matrimonio formado por Armando y Estela Cáceres. Desde pequeña ha sido la favorita de su padre, algo que ha marcado profundamente su forma de ver el mundo y su relación con el resto de la familia.

Elena es una joven de carácter duro y lleno de prejuicios. Su devoción por Armando la lleva a justificar muchas de sus decisiones y a proteger su reputación a toda costa, incluso cuando las circunstancias se vuelven cada vez más complicadas.

La rivalidad con su hermana Elsa marcará gran parte de su historia. Elena no soporta la relación que Elsa mantiene con Andrés y su rechazo hacia él acabará convirtiéndose en un conflicto que pondrá en peligro ese amor.

A lo largo de la trama, Elena demostrará hasta dónde está dispuesta a llegar para defender a su padre y mantener intacto el poder y la imagen de su familia.