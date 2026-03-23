Perdona nuestros pecados

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Papel interpretado por Fernanda Urdapilleta

Aurora Montero, la hija de Ángela y Lamberto que no teme enfrentarse a su padre

Aurora Montero, interpretada por Fernanda Urdapilleta, es una joven valiente que no teme enfrentarse a las injusticias que marcan su vida. Hija de Ángela y Lamberto, su carácter decidido y su fuerte vínculo con su madre la llevarán a desafiar las decisiones de su padre.

Aurora Montero, la hija de Ángela y Lamberto que no teme enfrentarse a su padre

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Nova
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A lo largo de la historia, Aurora demuestra tener una personalidad firme y una gran sensibilidad hacia quienes sufren a su alrededor. Aunque pertenece a una familia marcada por secretos y tensiones, ella intenta mantenerse fiel a sus propios valores y luchar por aquello que considera justo.

Su complicada relación con su padre marcará profundamente su camino. Mientras el enfrentamiento entre ambos crece, Aurora encontrará en su madre a su principal apoyo, convirtiéndose en una aliada incondicional en medio de los conflictos que sacuden a la familia Montero.

Su historia refleja el difícil equilibrio entre la lealtad familiar y la necesidad de tomar decisiones propias, lo que la convertirá en una de las jóvenes más valientes dentro de la trama de Perdona nuestros pecados.

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