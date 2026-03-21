Lamberto Montero es el marido de Ángela y esconde un secreto que marcará el destino de Andrés

Lamberto Montero ha cometido un grave error que terminará teniendo consecuencias para muchas personas de su entorno. En el pasado mantuvo una relación con Silvia, la empleada doméstica de su casa, con quien tuvo un hijo fuera del matrimonio.

Cuando Ángela descubre que Lamberto es el verdadero padre de Andrés Martínez, su reacción será inmediata. Consumida por la rabia, aprovechará un incidente entre su hija Aurora Montero y Andrés para acusarlo de intento de abuso sexual.

Presionada por la situación y decepcionada con su padre, Aurora terminará declarando contra Andrés y confirmará las acusaciones ante las autoridades.

Como consecuencia de esta denuncia, Andrés es detenido y condenado a ocho años de prisión. Esta situación favorece los planes de Armando Quiroga, que ve en la condena una oportunidad para separar definitivamente a Andrés de Elsa.

Convencido de que su presencia solo perjudica a Elsa, Andrés decide alejarse de ella para que pueda rehacer su vida. Este giro en los acontecimientos empuja a Elsa a buscar consuelo en Horacio Morales, quien también tendrá que enfrentarse a sus propios sentimientos.

La relación entre ambos avanza rápidamente hasta el punto de tomar una decisión impulsiva: casarse. Sin embargo, para Elsa no será fácil seguir adelante, ya que sigue enamorada de Andrés.