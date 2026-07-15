Alfonsina promete perjudicar a Elisa si continúa su relación con Damián

Elisa y Damián van al cementerio a visitar las tumbas de sus padres, Rosendo Arango y Estefanía Beauvier. Ambos jóvenes guardan muy buenos recuerdos de sus padres, que murieron juntos en aquel terrible accidente de tráfico.

Pero tanto Elisa como Damián siguen sin creer que tuvieran una aventura juntos. De hecho creen que estaban en ese coche por equivocación, y si pudieran demostrarlo todos sus problemas se resolverían. Porque las malas lenguas llevan hablando de manera despectiva de Elisa desde entonces, arrastrando las supuestas culpas de su madre.

Damián también lo pagó estando apartado de La Ermita durante tantos años, cuando su madre lo envió lejos para que no se juntara con Elisa.

Y Alfonsina quiere hacerlo de nuevo, por eso acude a la casa de Augusto y Carmina, a pedirle que controle a su hija y la aleje de su hijo.

Augusto ni siquiera sabía que tenían una relación. Y aunque está de acuerdo en que no se pueden casar, la echa de su casa cuando la mujer promete que si no impide la relación de Damián y Elisa hará su vida imposible.