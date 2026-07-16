Augusto dispara a Damián para evitar que se case con Elisa

Damián y Elisa quieren casarse cuanto antes así que deciden hacerlo sin contárselo a nadie. Se presentan en el registro civil y acuden con don Lucio y Paloma. Lo único es que Elisa se ha dejado el amuleto que tiene desde niña en casa.

Además, don Lucio se deja la identificación en casa y no puede firmar como testigo, así que el padre Lupe se ofrece a ocupar su lugar.

Están a punto de comenzar la ceremonia cuando Augusto en su casa recibe una llamada avisándole de lo que su hija está a punto de hacer.

Entonces cuando el juez está haciendo las preguntas pertinentes a los novios, aparece Augusto a golpe de escopeta.

Pretende llevarse a Elisa y el padre Lupe intenta tranquilizarlo. Y cuando ya lo tenía casi conseguido, se produce un forcejeo entre los dos, la escopeta se dispara y ¡le da a Damián en una pierna!

Hasta Augusto se queda perplejo con lo que acaba de ocurrir.

A Damián se lo llevan en seguida al centro de salud y a Augusto le aconsejan que no se mueva hasta que llegue la policía. Y él se queda por decisión propia. Aunque le dice a Lolita que se vaya a casa la muchacha le dice que no lo va a dejar solo.

Cuando Alfonsina llega al juzgado y preguntan si finalmente se casaron se encuentra a la policía deteniendo a Augusto y este le pide perdón por lo que ha hecho a su hijo. Fue un accidente, pero al menos le confirma que no está muerto. Aunque Alfonsina le asegura que lo va a pagar muy caro.