Canfeza y Mahir disfrutan del spa que les regala su abuelo

El abuelo de Mahir organiza unas vacaciones para toda la familia y los lleva a un hotel terapéutico con spa. Aunque al principio se agobian al estar en una especie de residencia para mayores al final terminan disfrutando de la piscina.

Canfeza ha perdido una apuesta con su novio y tiene que hacer que es su esclava durante unas horas: tiene que hacer todo lo que le diga.

Pero ahora lo que le preocupa es otra cosa: ¿qué tipo de masajes dan en ese hotel? Canfeza está muy escéptica ante esta situación porque no quiere estar con toda la familia, así que van a la piscina termal para ver si pueden estar solos.

Allí Canfeza consigue relajarse en pareja. Sobre todo porque no hay nadie y a pesar de que Mahir la tire al agua con ropa al agua caliente.

Para Mahir el momento es tan idílico que pensaba que estaba en un sueño.