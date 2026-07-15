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Mahir se convierte en comisario y Kursat se cuela en el nombramiento

Kursat solo acompañaba a su madre al evento pero al final se encontró con toda la familia de Mahir que lo desprecia.

Mahir se convierte en comisario y Kursat se cuela en el nombramiento

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Mahir es nombrado comisario y toda la familia va al gran evento. El chicho da un bonito discurso en el que asegura que es el día más importante de su vida porque se convierte en comisario. Todos esperan que llegue a ocupar el puesto que un día ocupó su fallecido padre.

Por eso es tan emotivo el evento, porque detrás de cada policía hay una persona con una familia.

Kursat solo ha ido para llevar a su madre al evento, pero en un momento dado decide entrar y sentarse en una butaca si que nadie lo vea.

Pero al salir, mientras se hacen fotos con el homenajeado, Kursat, el padre de Canfeza, aparece para recoger a su madre.

Mahir se convierte en comisario y Kursat se cuela en el nombramiento

Toda la familia de Mahir se enfrenta a él y le preguntan cómo puede estar ahí. Hasta su hija le pide que se vaya por favor. Efra es la única que defiende a su hijo Kursat diciendo que también él luchó por el país.

Por si fuera poco, Inci agrega que Kursat estuvo en la ceremonia. ¡No pueden creerlo! Ha entrado sin permiso y ha visto la foto de su hijo ahí presente, a quien asesinó. Intentó ayudar a Mahir para que recordaran ese buen gesto pero bastante daño hizo a esa familia.

Mahir le dice a Canfeza que se vaya con ellos, con su padre y con su abuela. Ya en casa con la familia de la joven, mientras cenan, Canfeza no es capaz de comer nada y se muestra muy seria.

Kursat intenta hacer como si no pasara nada a pesar de que sabe lo mucho que le ha dolido lo que ha ocurrido. No debía haber ido para no aguantar esas cosas.

Y Canfeza sufre con ello también porque no quiere ver cómo maltratan a su padre.

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