Perdona nuestros pecados

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Papel interpretado por Oka Giner

Elsa Quiroga, la joven que desafía a su familia por amor

Inteligente, decidida y con un fuerte sentido de la justicia, Elsa Quiroga no está dispuesta a aceptar las imposiciones de su entorno. Su historia de amor con Andrés, un joven de origen humilde, la enfrentará a su propia familia.

Elsa Quiroga, la joven que desafía a su familia por amor

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Elsa Quiroga es una joven brillante, inconformista y con una personalidad fuerte que no duda en alzar la voz cuando algo le parece injusto. Hija de Armando y Estela y hermana de Elena, ha crecido en un entorno marcado por las normas y las apariencias, pero ella no está dispuesta a vivir bajo esas reglas si eso significa renunciar a lo que realmente desea.

Perdona nuestros pecados
Perdona nuestros pecados | Televisa

Su vida dará un giro cuando se enamore de Andrés, un muchacho trabajador perteneciente a una clase social muy distinta a la suya. Consciente de que su relación no será bien vista por su familia, ambos deciden mantener su amor en secreto. Sin embargo, cuando su padre descubra la verdad, Elsa se enfrentará a las consecuencias y luchará por defender aquello que más le importa: su derecho a elegir su propio destino.

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