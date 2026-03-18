Elsa Quiroga, la joven que desafía a su familia por amor

Elsa Quiroga es una joven brillante, inconformista y con una personalidad fuerte que no duda en alzar la voz cuando algo le parece injusto. Hija de Armando y Estela y hermana de Elena, ha crecido en un entorno marcado por las normas y las apariencias, pero ella no está dispuesta a vivir bajo esas reglas si eso significa renunciar a lo que realmente desea.

Perdona nuestros pecados | Televisa

Su vida dará un giro cuando se enamore de Andrés, un muchacho trabajador perteneciente a una clase social muy distinta a la suya. Consciente de que su relación no será bien vista por su familia, ambos deciden mantener su amor en secreto. Sin embargo, cuando su padre descubra la verdad, Elsa se enfrentará a las consecuencias y luchará por defender aquello que más le importa: su derecho a elegir su propio destino.