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Encuentran el cuerpo sin vida de Irene y Estela sospecha que su marido, Armando, está detrás del crimen

La muerte de Irene sacude por completo a la familia Quiroga después de que la policía encuentre su cuerpo en las inmediaciones del rancho La Gobernadora. Mientras Armando intenta ocultar las pruebas del asesinato, Estela comienza a sospechar que su marido fue quien acabó con la vida de su hermana.

Encuentran el cuerpo sin vida de Irene y Estela empieza a sospechar que su marido Armando está detrás del crimen

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Estela no logra localizar a Irene y la policía encuentra su cuerpo sin vida dentro de un pozo situado en las inmediaciones del rancho La Gobernadora, propiedad de Armando. La comandante Natalia, encargada del caso, no sospecha que el padre de Elsa está detrás del asesinato. El despiadado empresario acabó con la vida de su cuñada para evitar que lo expulsara de la empresa familiar de textiles y destapara que su madre y sus hermanos siguen vivos y proceden de una familia humilde.

Elsa descubre la terrible noticia a través de la prensa y no puede contener las lágrimas. La joven adoraba a su tía y, aunque Nora intenta consolarla, no consigue calmar su dolor.

Estela, en shock al encontrar la policía el cuerpo sin vida de su hermana

Estela regresa a casa completamente destrozada y Flor trata de animarla sin éxito. "¿Quién pudo ensañarse así con ella?", se pregunta entre lágrimas. En ese momento aparece Armando y ella le deja claro que no parará hasta descubrir quién está detrás de la muerte de su hermana.

La madre de Elena empieza a sospechar de su marido. El cuerpo de Irene apareció cerca del rancho La Gobernadora y Armando era el único que tenía motivos para quererla muerta después de que ella le pidiera abandonar la dirección general de la empresa. Sin embargo, él lo niega todo y se muestra indignado por las acusaciones. "Me dolió que quisiera echarme de la empresa, pero eso no significa que yo sea responsable de su muerte", asegura.

Tras esa conversación, Armando se deshace del bolso de Irene y del hacha con la que la asesinó enterrándolo todo en el bosque, mientras Estela comunica a sus hijos pequeños la trágica noticia. El mayor pregunta si su tía hizo algo malo y Elsa no tarda en defenderla. "Era una buena persona. Jamás haría daño a nadie", afirma.

Estela comunica a sus hijos pequeños la trágica muerte de Irene

A la mañana siguiente, Flor visita a Estela en su habitación y la mujer le confiesa que está convencida de que Armando mató a Irene. A la asistenta le cuesta creer que el empresario sea capaz de cometer un crimen así. Elena escucha la conversación y estalla contra su madre, a la que tacha de "loca". "¿Cómo te atreves a decir que mi padre es un asesino?", le grita fuera de sí.

La joven siempre ha defendido a Armando, a quien idolatra, y advierte a su madre de que, si continúa acusándolo de la muerte de Irene, hará todo lo posible para que vuelva al psiquiátrico. Estela está destrozada al comprobar que Armando ha conseguido poner a su propia hija en su contra. ¿Logrará descubrir que su marido fue quien acabó con la vida de su hermana?

Duro enfrentamiento entre Elena y Estela

La comandante Natalia, que lleva el caso del asesinato de Irene, se presenta en la mansión de Estela para hacerle algunas preguntas relacionadas con su muerte. De momento, no tiene ningún sospechoso, pero la madre de Elsa le revela que cree que su exmarido Armando está implicado en la muerte de su hermana.

Estela inculpa a Armando de la muerte de su hermana
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