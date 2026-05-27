Armando sale de prisión y se enfrenta a Estela para recuperar el control de La Magnolia

La comisaria Natalia ha detenido a Rafael por su implicación en el secuestro de Ingrid y, si todo sale según el plan de Armando, este confesará que fue quien acabó con la vida de Irene. Su familia atraviesa graves problemas económicos y el dinero que le ha ofrecido el exmarido de Estela podría cambiarles la vida. "Necesito salir de aquí cuanto antes", le asegura el empresario a su abogado.

Natalia interroga a Rafael por el secuestro de Ingrid. La empleada de Armando permanecía retenida en el rancho de La Gobernadora y el delincuente le asegura a la comisaria que su intención era acabar con su vida, igual que hizo con Irene. Además, le revela que dejó en el coche del presidente municipal el pico con el que golpeó repetidas veces a la hermana de Estela debido a la animadversión que sentía hacia Héctor.

Tras declararse culpable del asesinato de Irene, Rafael provoca que Armando quede absuelto y salga de prisión. Lo primero que hace el empresario es acudir a La Magnolia, donde se sorprende al encontrar a Lamberto en su despacho. Le exige una explicación y el novio de Silvia le aclara que ahora él es el nuevo director de la empresa textil de Estela. "Este lugar te queda grande. Vete de mi oficina", le dice muy serio el padre de Elena, pero Lamberto no está dispuesto a renunciar a su cargo.

Además, Armando descubre que Ángela ha sido destituida y ahora trabaja como costurera en el taller de la empresa. Indignado por lo ocurrido, intenta tranquilizar a su amante asegurándole que Estela y Lamberto "no se van a salir con la suya".

Furioso, Armando decide enfrentarse a Estela. Su exmujer se queda impactada al verlo allí, ya que estaba convencida de que no saldría de prisión. Sin embargo, él insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte de Irene y le asegura que ya han detenido al verdadero culpable.

Armando le exige que le devuelva la dirección general de La Magnolia, pero Estela no se deja intimidar por sus amenazas. ¿Qué hará ahora el amante de Ángela para recuperar el control de la empresa?